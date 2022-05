Le roman La naissance d’une dynastie, premier volet de la trilogie L’averti de l’autrice d’origine acadienne Vanessa Léger, est devenu vendredi le grand gagnant du Combat national des livres, édition 2022, animé par Marie-Louise Arsenault dans le cadre de l’émission Plus on des de fous, plus on lit !

André Duchesne La Presse

C’est la première fois que le candidat de la région Atlantique remporte le prix de ce concours où cinq ouvrages provenant d’autant de régions du Canada (territoires autochtones, Atlantique, Québec, Ontario, Ouest du pays) s’affrontent.

Chaque roman est défendu par un combattant provenant de la région d’où origine l’ouvrage. Dans le cas de L’averti : La naissance d’une dynastie, le roman était défendu par Serge Brideau, chanteur du groupe Les Hôtesse d’Hilaire.

L’averti raconte la saga d’une famille de l’Acadie, les Roussel, sur plusieurs générations. Ils sont les témoins des grands bouleversements de l’histoire depuis 1870 et un symbole de victoire et de réussite acadienne.

Originaire de Tracadie, Vanessa Léger a déjà publié les deux premiers tomes de sa trilogie. Le troisième tome est attendu cet été.