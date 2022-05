Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

Véronique Larocque La Presse

Détestables, mais… utiles

Avec le retour de la chaleur et du beau temps, la nature reprend vie. Les fleurs poussent, le gazon verdit, les oiseaux chantent et… les moustiques piquent, au grand dam de la jeune héroïne de ce sympathique album.

Elle a beau les chasser, ces « petits vampires ailés » sont déterminés à ruiner sa journée. Or, ces insectes souvent désagréables sont très utiles et nécessaires à la vie, découvre-t-elle. Les oiseaux, les grenouilles, les fleurs et même les extra-terrestres le confirment au fil des pages.

Je déteste les moustiques, mais… Texte de Mireille Messier, illustrations de Catherine Petit Éditions de l’Isatis Dès 2 ans

Bouleversement de la Force

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de La guerre des pupitres, de Marie-Andrée Arsenault

Imaginez une classe où les élèves dînent dans une station spatiale, reçoivent des récompenses sur l’« Échelle de la Force » et organisent des combats au sabre laser. Le rêve, non ? C’est le quotidien des jeunes de la classe de Monsieur Olivier jusqu’au jour où leur enseignant quitte précipitamment l’école.

Irrités par le tourbillon de remplaçants, les Padawan décident de se rebeller. Qui saura éloigner les élèves du côté sombre de la Force ? Une étonnante professeure de yoga.

Ce court roman truffé d’allusions à Star Wars met en lumière l’importance de la relation entre les élèves et leur enseignant.

La guerre des pupitres Marie-Andrée Arsenault Éditions Québec Amérique Dès 9 ans

Pour les adolescents

Tout pour sa mère

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Cancer ascendant autruche, de Julie Champagne

Le monde de Sam bascule lorsqu’elle apprend que sa mère est atteinte d’un cancer. Très cartésienne, l’adolescente laisse de côté sa peine et décide de tout faire pour la sauver.

« Je voulais me battre, prendre les armes, rétablir l’ordre de l’univers. Un univers qui ne saurait exister sans ma mère en son centre », dit l’héroïne de 14 ans. Dans l’espoir d’offrir à la malade un traitement expérimental et coûteux en Suisse, Sam monte une campagne de sociofinancement.

Mais le cancer progresse et elle devra cesser de faire l’autruche. On suit avec émotion les épreuves traversées par l’adolescente dans ce roman qui allie habilement humour mordant et moments touchants.

Cancer ascendant autruche Julie Champagne Éditions La courte échelle Dès 11 ans

Tout pour une gourmandise

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Pas de beigne pour les écureuils, texte et illustrations de Mika Song

Sentez-vous cette odeur sucrée ? Tous les écureuils du parc l’ont flairée. Elle provient du camion de rue récemment installé à proximité. Nora et Brioche veulent absolument goûter aux beignes qu’on y cuisine. Malheureusement pour les deux écureuils, les noisettes ne sont pas une monnaie acceptée.

Le sympathique duo redoublera d’efforts pour arriver à ses fins dans ce roman graphique rigolo inspiré par des écureuils new-yorkais.

Pas de beigne pour les écureuils Texte et illustrations de Mika Song, traduction de Céline Comtois Éditions Bayard Dès 6 ans

Fascinante évolution

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de La préhistoire du Québec, tome 6 — Fabuleuses créatures volantes, texte de Patrick Couture, illustrations de Martin PM

À quoi ressemblaient les ancêtres des oiseaux ? Ce documentaire fascinant aux illustrations comiques fait le tour de la question en présentant leur évolution sur des millions d’années.

On y découvre notamment un dinosaure à plumes très habile pour grimper mais pas pour voler ou encore un superpoulet dont les descendants sont le canard et le coq.

Vous préférez les animaux marins ou terrestres ? Les tomes 4 et 5 de cette série documentaire très bien conçue se concentrent sur l’histoire de ces créatures.