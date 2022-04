(Londres) Plus petit qu’une carte à jouer et vendu 1,25 million de dollars : un recueil de poèmes écrits par Charlotte Brontë à 13 ans a été acheté par une association littéraire britannique qui a annoncé lundi en faire don au musée dédié à l’autrice du 19e siècle.

Agence France-Presse

Intitulé A Book of Ryhmes (sic) by Charlotte Bronte, Sold by Nobody, and Printed by Herself (Un livre de rimes par Charlotte Brontë, vendu par personne et imprimé par elle-même), ce manuscrit en papier brun de 15 pages daté de 1829, cousu à la main et comprenant une collection de dix poèmes jamais publiés, avait été dévoilé la semaine dernière à New York.

Mis en vente pour le compte d’un propriétaire anonyme, il a finalement été acheté pour 1,25 million de dollars par les Amis des bibliothèques nationales, une association britannique qui œuvre pour la conservation du patrimoine littéraire national.

« Sauver le petit livre de Charlotte Brontë représente un gain immense pour le Royaume-Uni », s’est réjoui le président de l’association Geordie Greig, remerciant tous ceux ayant participé à la levée de fonds ayant permis, en deux semaines, d’acquérir le manuscrit.

L’association de conservation va en faire don au musée Brontë, situé à Haworth dans le nord de l’Angleterre, où la romancière a grandi.

« Nous sommes si heureux de recevoir ce don extraordinaire et inattendu », a affirmé la conservatrice du musée Ann Dinsdale. « C’est toujours émouvant quand un objet de la famille Brontë rentre à la maison. »

Élevés dans un relatif isolement, Charlotte Brontë — né il y a 206 ans, le 21 avril 1816 —, ses sœurs et son frère se divertissaient en tissant des histoires complexes dans un monde imaginaire sophistiqué.

Leur imagination a donné naissance à des romans salués comme des classiques de la littérature anglaise, notamment Jane Eyre pour Charlotte, Les hauts de Hurlevent pour Emily ou Le locataire de Wildfell Hall pour Anne.

En novembre 2019, un manuscrit miniature de Charlotte Brontë avait déjà été vendu pour 780 000 euros (850 000 dollars). En décembre dernier, les Amis des bibliothèques nationales ont aussi acheté une collection de livres et de manuscrits, dont sept miniatures de Charlotte, pour 15 millions de livres (19,5 millions de dollars).