Puisque la Terre devrait être célébrée bien plus qu’un jour par année, voici une sélection de livres jeunesse dans lesquels la nature ou des gestes écologiques sont à l’honneur.

Véronique Larocque La Presse

Les trésors du jardin

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de La jardinière des océans, texte de Sarah Lalonde, illustrations de France Cormier

Gallia n’est pas une pirate ordinaire. Alors que son père et son équipage adorent manier l’épée, la fillette, elle, préfère jardiner. En cachette, elle fait pousser fruits, fleurs et légumes. Peu à peu, le navire se transforme en jardin flottant, ce qui provoque la colère du capitaine. Lorsque le bateau est attaqué par des barbares, les pirates découvriront la richesse des plantes et des herbes. Écrit en vers libres, cet album rend hommage à la nature et transmet l’importance de rester fidèle à ses valeurs.

La jardinière des océans Texte de Sarah Lalonde, illustrations de France Cormier Éditions Québec Amérique Dès 6 ans

Végane et délicieux

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Camille la vache et l’effet bœuf de ses bons gros burgers, texte de Jerry Dougherty, illustrations de Mariana Moreno Caro

Camille la vache en est convaincue : cette année, c’est elle qui gagnera le trophée du meilleur bon gros burger. Qu’est-ce qu’une vache laitière fait dans un concours qui met vedette un plat dans lequel la boulette de bœuf est reine ? se demandent ses concurrents. Elle cuisine un délicieux burger sans viande ni fromage. Un livre qui ouvre la discussion sur l’impact environnemental de nos choix alimentaires, avec, en prime, la recette du « burger kale-festin » de Camille la vache.

Camille la vache et l’effet bœuf de ses bons gros burgers Texte de Jerry Dougherty, illustrations de Mariana Moreno Caro Éditions Kata Dès 6 ans

Une ferme écologique au fil des saisons

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait d’Une année à la ferme, texte de Nancy Castaldo, illustrations de Ginnie Hsu

Au poulailler, au verger, aux champs, à la ruche ou à l’étable, ce documentaire de 80 pages permet aux jeunes lecteurs de découvrir les activités d’une ferme écologique au fil des saisons. Que plante-t-on au printemps ? Comment se débarrasse-t-on des insectes nuisibles ? Pourquoi est-il préférable d’acheter des produits locaux ? Toutes ces questions, et bien d’autres encore, trouvent réponse dans ce livre joliment illustré qui donne envie d’aller faire un tour au marché.

Une année à la ferme Texte de Nancy Castaldo, illustrations de Ginnie Hsu Éditions MultiMondes Dès 6 ans

Découvertes en forêt

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait du livre Le cerf de Virginie et le porc-épic, texte d’Anie Langelier, illustrations de Pierre Brignaud

Quelles empreintes suivra le renard Théo ? Dans ce livre, c’est au lecteur de décider de la progression de l’histoire. Une façon amusante de susciter l’intérêt des jeunes pour la lecture. En voyant le titre, vous aurez sans doute deviné qu’une série de traces mènent au cerf de Virginie, l’autre, au porc-épic. En plus de découvrir des informations sur ces deux animaux, les enfants rencontrent une quarantaine d’habitants de la forêt au fil des pages.