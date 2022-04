Astérix et la surprise de César

Jusqu’au 21 août, il y aura un centre d’exposition éphémère créé en marge du 35e festival Québec BD qui lui aura lieu du 6 au 10 avril.

Émilie Côté La Presse

Appelé le Pavillon de la BD, le centre d’exposition sera inauguré le samedi 9 avril dans l’Espace 400e à Québec.

On annonce pour l’instant quatre expositions, dont une sur les archives du studio Belvision et des films d’animation de Tintin, Astérix et Lucky Luke.

Ce sera aussi l’occasion de voir l’exposition italienne Drawing Dante : la Divine Comédie, présentée l’an dernier à Paris, ainsi qu’une autre sur l’album René Lévesque : Quelque chose comme un grand homme, publié chez l’éditeur de Québec Moelle Graphik.

Enfin, une autre exposition plus familiale aura lieu jusqu’au 12 juin sur le monde du populaire personnage du Petit Poilu.

L’accès au Pavillon de la BD est gratuit et ouvert du mercredi au dimanche.

Enfin, rappelons que l’Espace 400e est situé au 100, Quai Saint-André, à Québec.