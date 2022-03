Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… La Presse vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Véronique Larocque La Presse

Laila Maalouf La Presse

Gabrielle Filteau-Chiba en lice pour le Prix des libraires en France

Le roman de Gabrielle Filteau-Chiba Sauvagines, publié au Québec aux éditions XYZ (en 2019) et paru en début d’année en France, chez Stock, a été sélectionné pour le Prix des libraires dans l’Hexagone. Ce récit engagé suit une garde-chasse solitaire du Kamouraska dans sa lutte contre les braconniers qui pillent le territoire. Neuf autres titres se disputent le vote des libraires français, dont Porca miseria, de Tonino Benacquista (Gallimard), et La patience des traces, de Jeanne Benameur (Actes Sud). Le gagnant sera dévoilé le 18 mai.

Laila Maalouf, La Presse

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Sonia Sarfati

Un recueil de nouvelles dirigé par Sonia Sarfati

L’ancienne journaliste de La Presse Sonia Sarfati a invité 14 auteurs d’horizons variés à « traverser le mur » pour imaginer une rencontre avec l’un de leurs personnages. Le collectif Face à face, qui vient de paraître chez Druide, réunit notamment les nouvelles de Patrick Senécal, Nathalie Petrowski, Stanley Péan, Roxanne Bouchard et Patrice Godin, qui explorent ainsi la relation entre un créateur et sa créature dans le cadre de ces face-à-face impromptus.

Laila Maalouf, La Presse

IMAGE FOURNIE PAR LETTRES QUÉBÉCOISES Le numéro de printemps du magazine Lettres québécoises (LQ) arrivera ce mardi en librairie avec un dossier consacré à l’écrivaine et éditrice Yara El-Ghadban.

Lettres québécoises en librairie

Le numéro de printemps du magazine Lettres québécoises (LQ) arrivera ce mardi en librairie avec un dossier consacré à l’écrivaine et éditrice Yara El-Ghadban, dirigé par la rédactrice en chef, Mélikah Abdelmoumen. Parmi tant d’autres sujets, un hommage à Marie-Claire Blais, disparue en 2021, ainsi que le lancement d’une nouvelle chronique tournante, inaugurée par Chloé LaDuchesse, qui donne la parole à des auteurs francophones hors Québec. Gabrielle Boulianne-Tremblay est par ailleurs la poète invitée, alors que Marie-Ève Bourassa signe une nouvelle.

Laila Maalouf, La Presse

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Une réédition de La vie est d’hommage vient de paraître en Boréal compact.

Une réédition pour le centenaire de Jack Kerouac

Le 12 mars dernier marquait le centenaire de la naissance de Jack Kerouac. Et pour souligner cet anniversaire, une réédition de La vie est d’hommage vient de paraître en Boréal compact. Le recueil, qui rassemble des textes de l’écrivain écrits en français, réunis et présentés par le professeur Jean-Christophe Cloutier, avait été publié initialement en 2016, chez Boréal.

Laila Maalouf, La Presse

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Les animaux, ces inventeurs : quand la nature inspire nos inventions, texte de Christiane Dorion et illustrations de Gosia Herba, éditions MultiMondes, dès 7 ans.

L’autrice jeunesse Christiane Dorion s’illustre à Londres

De quelle façon les serpents, les requins ou les martins-pêcheurs ont-ils influencé des innovations créées par l’humain ? C’est ce que l’on peut découvrir dans Les animaux, ces inventeurs : quand la nature inspire nos inventions, livre sur le biomimétisme écrit par la Québécoise Christiane Dorion. Cet amusant documentaire a récemment remporté l’un des convoités prix littéraires Blue Peter au Royaume-Uni, remis lors de la populaire émission jeunesse du même nom sur les ondes de la BBC. « J’étais tellement contente. J’ai crié de joie », confie l’autrice qui vit en banlieue de Londres depuis une trentaine d’années. Cette récompense est d’autant plus importante à ses yeux qu’elle est décernée par les enfants. La version québécoise du livre paraîtra le 13 avril prochain aux éditions MultiMondes.

Véronique Larocque, La Presse

Le Prix du CALQ à Noémie Pomerleau-Cloutier

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Noémie Pomerleau-Cloutier

C’est Noémie Pomerleau-Cloutier qui a remporté le Prix du CALQ – Œuvre de la relève, pour son recueil de poésie La patience du lichen, paru à La Peuplade l’an dernier. Le jury de pairs du Conseil des arts et des lettres du Québec l’a décrit comme « une magnifique invitation à la rencontre des communautés de la Basse-Côte-Nord par le chemin de la poésie, [qui] peint le portrait d’un Québec dont la beauté naturelle et les valeurs de sa population semblent nous ramener à l’essentiel de la vie ».

Laila Maalouf, La Presse

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL La remise des Prix de création littéraire de la Ville de Québec et du Salon du livre de Québec s’est déroulée à la Maison de la littérature.

Prix de création littéraire de la Ville de Québec : les lauréats dévoilés

La Ville de Québec, en collaboration avec le Salon du livre de Québec, a remis cette semaine les Prix de création littéraire 2022. C’est le recueil de nouvelles aux allures de roman choral Prismacolor no 325, de Lyne Richard, qui s’est démarqué dans la catégorie littérature adulte. Côté jeunesse, le documentaire 15 femmes qui ont fait l’histoire du Québec, de l’historienne Catherine Ferland et de l’illustratrice Constance Harvey, a été couronné. Jonathan Livernois a quant à lui été récompensé dans la catégorie essai pour Entre deux feux. Chacun des lauréats a reçu une bourse de 5000 $. Par ailleurs, la Ville de Québec, l’Université Laval et le Bureau des affaires poétiques ont décerné le Prix de la poésie Jean-Noël-Pontbriand à Maryse Poirier pour son recueil Les bêtes vivront désormais plus longtemps que nous. Ce prix est également accompagné d’une bourse de 5000 $.

Véronique Larocque, La Presse