Les libraires des quatre coins de la province se sont prononcés. Leurs coups de cœur en littérature jeunesse ont été dévoilés jeudi lors de la remise des Prix des libraires du Québec. Les livres de Patrice Michaud et de Fanny Britt comptent parmi les huit titres récompensés.

Véronique Larocque La Presse

« J’étais très, très, très surpris », répond Patrice Michaud, lorsqu’on lui demande sa réaction quand il a appris que La soupe aux allumettes avait gagné dans la catégorie 6 à 11 ans. « Ce coup de chapeau critique de la part des libraires, ça me touche beaucoup, parce que je sais que ça s’adresse à ce que le livre est en soi, à ses qualités », poursuit-il.

Avec l’histoire de Lolo, un petit garçon qui vient en aide à un gros dragon, l’auteur-compositeur-interprète faisait ses premiers pas dans le monde de la littérature jeunesse. Une expérience qu’il a adorée.

« Ç’a été du bonbon du début à la fin. Je tiens à saluer mes deux partners in crime : Guillaume Perreault, aux illustrations, qui a donné un sacré coup de main à ordonner ce récit-là, à le cadrer et à lui donner une plus grande efficacité, et, évidemment, Véronique Fontaine [à l’édition], qui m’a tenu par la main tout au long du processus. »

Les bonnes nouvelles se multiplient d’ailleurs pour La soupe aux allumettes, qui paraîtra en Espagne et en Chine. « C’est complètement fou de voir son propre livre avec ces fameux signes chinois », confie Patrice Michaud, qui envisage d’écrire une suite… éventuellement. « Je ne suis pas quelqu’un qui peut mener plusieurs projets de front. La tournée est bel et bien recommencée, et c’est très prenant », explique-t-il.

Une victoire de famille

Patrice Michaud s’est inspiré de ses deux enfants pour créer l’histoire de Lolo. Comment ont-ils réagi lorsqu’ils ont appris que leur père avait remporté le Prix des libraires ? « C’est comme si j’avais compté un but en fin de troisième période. Mon fils a lâché un cri, les deux poings dans les airs : “Papa a gagné !” », confie l’auteur.

Récompensée dans la catégorie bande dessinée avec Truffe, Fanny Britt a aussi partagé sa joie avec sa famille, dont son fils Hippolyte, qui a été sa source d’inspiration pour le personnage principal.

« Il était vraiment, vraiment content. Il est encore très emballé par ce projet-là », souligne l’autrice.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Fanny Britt, autrice de Truffe, et son fils Hippolyte

« Pour moi, c’est vraiment une sorte d’hommage à mes enfants, à leur vie et à leur perspective sur les choses », explique-t-elle. Elle ajoute que sa complice, l’illustratrice Isabelle Arsenault, a réussi à traduire en images la joie de vivre d’Hippolyte.

Lauréate l’automne dernier du Prix littéraire du Gouverneur général pour son roman Faire les sucres, Fanny Britt affirme que recevoir une récompense, « c’est toujours spécial ».

« Il y a toujours une grande émotion qui vient avec ça. Chaque fois, en fait, ça me ramène à l’adolescente, à l’enfant que j’étais et qui a toujours rêvé d’écrire des livres », confie-t-elle.

Au-delà des prix, Fanny Britt se sent surtout choyée de pouvoir vivre de sa plume. Elle est d’ailleurs « super émue » lorsqu’elle voit un de ses livres dans la vitrine d’une librairie ou qu’elle reçoit des témoignages de lecteurs.

Autres gagnants

Animée par Catherine Trudeau, la remise des Prix des libraires du Québec s’est déroulée jeudi matin à la maison de la culture de Verdun.

Gagnants québécois IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Catégorie 0 à 5 ans : Albertine Petit-Brindamour déteste les choux de Bruxelles, texte d’Anne Renaud, illustrations d’Élodie Duhameau, éditions La courte échelle

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Catégorie 6 à 11 ans : La soupe aux allumettes, texte de Patrice Michaud, illustrations de Guillaume Perreault, éditions Fonfon

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Catégorie 12 à 17 ans : Trash anxieuse, de Sarah Lalonde, éditions Leméac

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Catégorie bande dessinée : Truffe, texte de Fanny Britt, illustrations d’Isabelle Arsenault, éditions La Pastèque 1 /4







Parmi les titres québécois, les autres livres récompensés sont : Albertine Petit-Brindamour déteste les choux de Bruxelles, d’Anne Renaud et d’Élodie Duhameau, chez les 0 à 5 ans, ainsi que Trash anxieuse, de Sarah Lalonde, chez les 12 à 17 ans.

Tous les lauréats québécois ont reçu une bourse de 3000 $ offerte par le Conseil des arts de Montréal ou l’Association des libraires du Québec, selon la catégorie.

Gagnants hors Québec IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Catégorie 0 à 5 ans : Sous les vagues, texte de Meritxell Marti, illustrations de Xavier Salomo, éditions Les 400 coups

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Catégorie 6 à 11 ans : Le château des papayes, de Sara Pennypacker, éditions Gallimard

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Catégorie 12 à 17 ans : Si je disparais, texte de Brianna Jonnie et de Nahanni Shingoose, illustrations de Neal Shannacappo, traduction de Nicholas Aumais, Éditions de l’Isatis

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Catégorie bande dessinée : Lightfall, de Tim Probert, éditions Gallimard 1 /4







Hors Québec, les quatre livres qui se sont démarqués sont les suivants : Sous les vagues, de Meritxell Marti et Xavier Salomo (0 à 5 ans), Le château des papayes, de Sara Pennypacker (6 à 11 ans), Si je disparais de Brianna Jonnie, Nahanni Shingoose et Neal Shannacappo (traduction de Nicholas Aumais, 12 à 17 ans), de même que Lightfall, de Tim Probert (bande dessinée).