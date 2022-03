PHOTO CHRISTOPHE ENA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Londres) La Britannique J. K. Rowling, qui a écrit la célèbre saga de romans jeunesse Harry Potter, a lancé un appel aux dons pour aider les enfants piégés dans des orphelinats en Ukraine, promettant d’égaliser ces dons jusqu’à 1 million de livres sterling.

Agence France-Presse

La romancière a relayé sur Twitter un appel lancé via la fondation Lumos, qu’elle a cofondée en 2005 et qui collecte actuellement des fonds pour fournir de la nourriture, des kits d’hygiène et des kits médicaux aux personnes touchées par la crise humanitaire.

« Je contribuerai personnellement à hauteur des dons à cet appel, jusqu’à 1 million de livres sterling », soit environ 1,7 million $, a écrit J. K. Rowling, remerciant sur le réseau social les donateurs.

Lumos explique sur son site internet travailler dans la région de Jytomyr, à l’ouest de la capitale Kyiv ; une région où, avant l’invasion russe, plus de 1500 enfants se trouvaient dans des orphelinats. Environ 100 000 enfants vivent dans des institutions dans le pays, indique Lumos.

« L’invasion par les forces russes signifie que davantage d’enfants sont désormais en danger », avertit la fondation, qui souhaite apporter son aide aux enfants déplacés et traumatisés par le conflit.