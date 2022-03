Elsa Pépin

Danser avec Dionysos

Elle est journaliste, recherchiste, critique et directrice littéraire pour la collection Quai no 5 chez XYZ. Mais Elsa Pépin est aussi une autrice à la plume agile, poétique et incisive. Elle en fait une fois de plus la démonstration avec son deuxième roman, Le fil du vivant.