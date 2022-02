Au fil des saisons, Jean Désy se rend s’aérer le corps et l’esprit en pleine nature avec des amis. Des poètes, des artistes, des passionnés de voyage, des professionnels de la santé. Des entretiens qu’il a eus avec eux, il en a tiré un ouvrage, Nous sommes poésie, sur l’importance de la poésie dans nos existences.

Éric Clément La Presse

Quand Jean Désy, médecin et écrivain, parle de poésie, ce n’est pas seulement à propos de celle couchée sur le papier. Cela concerne aussi ces états de « poéticité » que tout un chacun peut ressentir et qui adoucissent le quotidien. La poésie en tant que regard sur les choses, en tant qu’expression artistique.

Le livre est un appel à la sensibilité, à l’action de l’esprit, à un optimisme élaboré autour de l’appréciation de la vie dans toutes ses dimensions. Un regard sur la vie que l’auteur estime fondamental en ces temps incertains alors que, englués dans la crise sanitaire, on a tendance à oublier que la vie sur Terre est en danger. Ce regard éclairé et éclairant, la nature l’éveille, selon l’écrivaine Anne-Marie Desmeules.

« L’état du monde ne serait sans doute pas le même si plus de gens refusaient de vivre selon les différents modes de domination qu’ils côtoient et subissent chaque jour, s’ils choisissaient de s’intégrer davantage à la nature, dit-elle. On doit accorder plus d’importance à la beauté. »

« La poésie, c’est la lenteur et le respect dans une société qui banalise la violence verbale », souligne la poète Geneviève Boudreau.

« La poésie, c’est laisser l’univers entier entrer en nous puis le remettre en vers, dit aussi l’auteur Normand Genois. C’est aller à l’essentiel. » C’est une clé, ajoute le poète David Goudreault : « Une fois que tu l’as dans ta vie, il n’y a plus de véritable perte de temps. »

Isabelle Duval estime, comme Marie Uguay, que la poésie donne accès à la quête de cette « outre-vie » que l’on atteint « quand on sent toute la densité qu’il peut y avoir dans la vie ». « Grâce à la poésie, on devient plus conscient de qui on est, de ce qui nous meut, de ce qui nous fait aimer la vie, de ce qui nous fait être vivant, dit-elle. La poésie donne un surplus de vie, une plus-que-vie. »

Même dans la routine familiale, on peut se dégager des temps de poésie. « Les enfants nous ramènent à cette réalité que la poéticité se trouve partout, dans presque tout, dit la cinéaste Mélanie Carrier. Parfois, il ne faut que s’arrêter pour voir toute la beauté du monde... »