Véronique Larocque La Presse

Romans pour adolescents : place au combat !

Quel est LE livre marquant de votre adolescence ? Pendant la semaine de relâche, cinq jeunes de 14 à 16 ans répondront à cette question et défendront leur roman préféré lors du Combat des livres jeunesse. Présentée dans le cadre de l’émission Plus on est de fous, plus on lit ! sur ICI Première, cette joute opposera les titres suivants : Adam, de Samuel Champagne, Victoire-Divine, d’Edith Kabuya, Ma vie de gâteau sec, d’Elizabeth Baril-Lessard, Infectés, de Marc-André Pilon, et Comme une chaleur de feu de camp, d’Amélie Panneton. Pour l’occasion, l’animatrice Marie-Louise Arsenault sera accompagnée de Simon Boulerice et de Sarah-Maude Beauchesne, les juges du concours. Besoin d’une autre idée pour délaisser les écrans pendant la relâche ? Ohdio propose du contenu jeunesse varié. On y trouve notamment de nombreux livres audio, dont des titres d’Elise Gravel, de Marie Hélène Poitras et de Stéphanie Boulay.

Le combat des livres jeunesse, vendredi 4 mars, 13 h, sur ICI Première. En rattrapage par la suite sur Ohdio.

La petite dragouille en dessin animé

La petite dragouille, sympathique personnage mi-patate, mi-dragon, passe du livre à l’écran. Grâce à son imagination débordante, elle invite les tout-petits à la suivre dans des aventures étonnantes. Avec elle, ils partiront à la recherche de dinosaures et construiront la plus grande des cabanes. Offerte sur ICI Tou.tv, la série se divise en 15 très courts épisodes. Sophie Cadieux prête sa voix à cette drôle de patate créée par Karine Gottot et Maxim Cyr. L’autrice et l’illustrateur feront d’ailleurs paraître un quatrième livre mettant en scène la petite dragouille le 10 mars prochain aux éditions Michel Quintin. Les jeunes de 7 ans et plus préféreront se plonger dans les titres de la série Les dragouilles, dont le plus récent, Les bleues de Québec, propose une virée dans la capitale.

Sur ICI Tou.tv

Une nouvelle collection chez Saint-Jean Éditeur

PHOTO FOURNIE PAR SAINT-JEAN ÉDITEUR Troisième acte, de Johanne Tremblay

Saint-Jean Éditeur lancera la semaine prochaine les deux premiers titres de sa nouvelle collection baptisée Les ovnis. Celle-ci compte présenter de courts romans grand public, « percutants, délurés, qui arrivent souvent du champ gauche, dérangent et déstabilisent ». Dans Bowling, d’Yves Beauséjour, un loup solitaire décide d’éliminer enfin les démons qui le tourmentent pour se venger de ce qu’il a subi dans sa jeunesse. Troisième acte, de Johanne Tremblay, se penche quant à lui sur le sort d’un aspirant scénariste déçu, dont les personnages prennent vie. En librairie le 2 mars.

Rodney Saint-Éloi présélectionné pour le prix France Télévisions

PHOTO ANDREJ IVANOV, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Rodney Saint-Éloi

Rodney Saint-Éloi fait partie des six écrivains en lice dans la catégorie Roman du prix France Télévisions pour son titre Quand il fait triste, Bertha chante, paru en octobre 2020 chez Québec Amérique (et aux éditions Héloïse d’Ormesson, en France). Ce prix qui récompense des essayistes et romanciers francophones sera décerné au printemps, à l’émission française La grande librairie, par un jury de lecteurs choisis par France Télévisions. L’écrivain né en Haïti raconte dans ce roman autobiographique son enfance sous la dictature haïtienne, tout en rendant hommage à sa mère. La fille parfaite, de Nathalie Azoulai (P. O. L), La patience des traces, de Jeanne Benameur (Actes Sud), Voyage au bout de l’enfance, de Rachid Benzine (Seuil), Le gosse, de Véronique Olmi (Albin Michel), et La décision, de Karine Tuil (Gallimard), sont parmi les titres sélectionnés.

Karoline Georges en lice pour le Dublin Literary Award

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Karoline Georges

The Imago Stage, version anglaise du roman de Karoline Georges De synthèse, traduit par Rhonda Mullins chez Coach House Books, s’est taillé une place parmi les 30 titres de la première sélection du prestigieux Dublin Literary Award. Ce prix est remis annuellement à un roman écrit en anglais ou traduit vers l’anglais à partir des choix faits par les plus grandes bibliothèques du monde. Miss Islande, d’Auður Ava Ólafsdóttir, et L’art de perdre, d’Alice Zeniter, font notamment partie des autres titres traduits choisis.

Une rétrospective de Guy Delisle à Québec

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Une exposition extérieure consacrée au bédéiste Guy Delisle se tient jusqu’au 28 février au Centre de plein air de Beauport, à Québec.

C’est la dernière fin de semaine pour visiter l’exposition extérieure consacrée au bédéiste Guy Delisle, qui se tient jusqu’au 28 février au Centre de plein air de Beauport, à Québec. La rétrospective retrace le parcours de l’auteur originaire de Charlesbourg et résidant en France depuis de nombreuses années – de Chroniques de Jérusalem, qui lui a valu le prix du meilleur album au festival d’Angoulême, à Chroniques de jeunesse, son plus récent titre.

