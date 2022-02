Près de six ans après le départ de Leonard Cohen, des joyaux continuent d’être exhumés de ses généreuses archives.

Dominic Tardif La Presse

Après The Flame, un recueil comprenant de nombreux poèmes inédits publié en 2018, McClelland & Stewart annonçait jeudi la parution à l’automne d’un deuxième titre posthume intitulé A Ballet of Lepers (traduction libre : Un ballet de lépreux), préparé par la spécialiste de l’œuvre cohenienne, Alexandra Pleshoyano. À sa sortie en français aux Éditions du Seuil, The Flame avait été présenté comme « le livre testament » de Cohen. Voici donc un nouveau testament.

L’ouvrage sera composé de quinze nouvelles, d’un radio-théâtre ainsi du court roman inédit qui donne son titre au livre, l’histoire d’un orphelin de trente-cinq ans, qui devra accueillir dans la petite chambre qu’il loue son grand-père, dont il ignorait l’existence.

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION A Ballet of Lepers doit paraître en octobre 2022.

Dans une thèse de doctorat déposée à l’Université d’Ottawa en 2014, Natalia Vesselova présentait cette œuvre de jeunesse comme une médiation sur la difficulté pour les immigrants de demeurer en contact avec leur passé. Complété en 1957, le manuscrit avait à l’époque été refusé par toutes les maisons d’édition auxquelles il avait été soumis. La carrière de chanteur du créateur de So Long, Marianne ne s’amorcerait qu’une dizaine d’années plus tard.

Selon l’auteur lui-même, A Ballet of Lepers serait un roman « probablement meilleur » que Jeux de dames (The Favourite Game), sa première fiction lancée en 1963. Les différents autres textes de A Ballet of Lepers ont été écrits entre 1956, à Montréal, et 1961, sur l’île d’Hydra en Grèce.

« Leonard a dit avant sa mort que le chef-d’œuvre de sa vie était ses archives, qu’il a méticuleusement conservées afin que les admirateurs et les chercheurs puissent un jour les découvrir », a expliqué par voie de communiqué son ancien imprésario, aujourd’hui administrateur de son patrimoine, Robert Kory.

L’édition canadienne de A Ballet of Lepers est attendue en anglais, le 11 octobre 2022, chez McClelland and Stewart. Aucun détail quant à une traduction française n’est pour l’instant disponible.