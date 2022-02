PHOTO FERNANDO MORALES, ARCHIVES THE GLOBE AND MAIL

(Toronto) Un reportage du New York Times sur un livre à paraître de la cinéaste torontoise Sarah Polley dit qu’il comprend des allégations d’une rencontre violente vieille de plusieurs décennies entre elle et l’ancien animateur de la radio de la CBC, Jian Ghomeshi.

Sadaf Ahsan La Presse Canadienne

Dans un article publié jeudi, le Times résume des sections du prochain essai de Mme Polley Run Towards the Danger, et affirme que l’actrice, scénariste et réalisatrice décrit un incident avec M. Ghomeshi quand elle avait 16 ans et lui 28 ans.

Le journaliste du Times, Dave Itzkoff, s’est concentré sur un chapitre intitulé « La femme qui est restée silencieuse », et a raconté un passage disant que M. Ghomeshi « est devenu violent lors d’une rencontre sexuelle au cours de laquelle il a ignoré ses supplications d’arrêter de la blesser ».

L’article indique que M. Ghomeshi n’a pas répondu aux demandes de commentaires envoyées à Roqe Media, où il est l’animateur, le PDG et le producteur exécutif d’un programme d’entrevues en ligne axé sur la diaspora iranienne.

La Presse Canadienne a également envoyé à M. Ghomeshi une demande de commentaires via Roqe Media vendredi, ainsi qu’à l’avocate Marie Henein qui a défendu M. Ghomeshi contre plusieurs accusations d’agression sexuelle qui ont abouti à son acquittement en 2016. Les deux demandes sont restées sans réponse vendredi après-midi.

PHOTO ARI MINTZ, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Jian Ghomeshi, en 2012.

Un représentant des médias de l’éditeur de Mme Polley, Penguin Random House Canada, a refusé vendredi de fournir une copie de révision avant la semaine prochaine et a décliné toute demande d’entrevue avec Mme Polley.

Mme Polley, 43 ans, est citée dans l’article du New York Times disant qu’elle ressentait « une obligation éthique profonde » de raconter l’histoire.

Le Times a déclaré que Mme Polley écrit dans l’essai que des amis et des avocats l’ont découragée de se manifester tandis que les allégations contre M. Ghomeshi commençaient à faire surface en 2014 parce que sa mémoire et ses antécédents sexuels pourraient être remis en question.

Elle écrit qu’elle et M. Ghomeshi avaient échangé des courriels amusants et participé à des entrevues amicales à la radio dans les années qui ont suivi l’incident, indique l’article du Times.

M. Ghomeshi a été acquitté en mars 2016 de quatre chefs d’agression sexuelle et d’un chef d’étouffement impliquant trois plaignantes. En mai 2016, il s’est excusé auprès d’une quatrième plaignante et a signé un engagement de ne pas troubler l’ordre public qui a vu le retrait d’un autre chef d’agression sexuelle.

Run Towards the Danger devrait sortir le 1er mars.