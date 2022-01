Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents

Véronique Larocque La Presse

Pour les petits : bonheur à la poste

Célestine pétille de joie. Elle a reçu une lettre de sa cousine. Son ami Octave aimerait bien, lui aussi, recevoir du courrier. Muni d’une toute nouvelle boîte aux lettres, il commence une étonnante correspondance avec Winifred, la cousine de son quincaillier.

Que s’écrivent-ils ? Les jeunes lecteurs sont invités à le découvrir en ouvrant les enveloppes reproduites dans le livre. Un procédé très bien pensé. Gageons que les enfants auront envie à leur tour de sortir le papier à lettres et les crayons pour semer du bonheur par la poste.

La boîte aux lettres Texte de Pierrette Dubé, illustrations d’Aurélien Galvan Éditions La courte échelle Dès 4 ans

Pour les enfants : un grand frère au paradis

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait d’Au chaud dans mon cœur, texte d’Édith Bourget, illustrations d’Anne-Marie Bourgeois

Victime d’un grave accident de vélo, le grand frère de Mélodie est amené à l’hôpital. « Il va mourir ? », demande la fillette de 8 ans. Le signe de tête de sa mère la rassure un peu, « mais pas beaucoup ». « [Mon] frère dort comme un prince à qui on aurait jeté un mauvais sort », décrit-elle, peu de temps avant que David rejoigne « le paradis des gentils frères ».

Avec des mots d’enfants, ce roman aborde le deuil, mais aussi l’amour, la famille et la force des souvenirs. Touchant et lumineux, malgré la mort.

Au chaud dans mon cœur Texte d’Édith Bourget, illustrations d’Anne-Marie Bourgeois Éditions Québec Amérique Dès 6 ans

Pour les adolescents : la dernière année

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Délivrée, de Roxane Jérôme

Rose est en cinquième secondaire. Elle a une famille aimante et un petit ami complètement fou d’elle. Alors que ses camarades de classe s’inscrivent au cégep et vont au bal, elle se bat contre un cancer si féroce que les médecins ne lui donnent qu’un an à vivre. Pour en finir avec « la souffrance physique, la souffrance psychologique, la souffrance des autres », la jeune femme choisit l’aide médicale à mourir, une décision qui ébranle ses proches.

Ce roman écrit au « je » est bouleversant et laisse les yeux rougis.

Délivrée Roxane Jérôme Éditions de Mortagne Dès 14 ans

Bande dessinée : psychologues de l’au-delà

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait d’Urbex, tome 1 — Villa Pandora, scénario de Vincent Dugomier, illustrations de Clarke

Une fois la nuit tombée, Alex et Julie adorent faire de l’exploration urbaine. Maison abandonnée ou usine désaffectée, ils prennent plaisir à visiter ces lieux interdits… jusqu’au jour où ils pénètrent dans une mystérieuse villa. Comment se fait-il qu’ils soient les seuls à voir l’imposante résidence ? Qui sont les fillettes qu’ils ont vues à l’intérieur ? Et si ces apparitions surnaturelles avaient un sens ?

Flirtant avec l’horreur, la série Urbex propose des « enquêtes psychologiques » qui tiennent le lecteur en haleine.

Urbex, tome 1 – Villa Pandora Scénario de Vincent Dugomier, illustrations de Clarke Éditions Le Lombard Dès 12 ans

Documentaire : étonnantes épreuves

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Drôles de sports – Curiosités olympiques, texte de Simon Drouin, illustrations de Cécile Gariépy

Les Jeux de Pékin 2022 sont à nos portes. Pour plonger dans l’ambiance olympique, pourquoi ne pas se remémorer certaines éditions passées et les sports qui y ont été présentés ?

Du ballet à ski au croquet en passant par la course de traîneau à chiens ou encore le tir à la corde, ce documentaire, signé par le journaliste sportif de La Presse Simon Drouin, retrace des sports étranges (et parfois oubliés) qui ont eu leur heure de gloire sous la flamme olympique. Étonnant et instructif.