Quelques beaux livres coups de cœur à offrir (ou à s’offrir) pour rêver, s’évader ou se remémorer.

Nathalie Collard La Presse

Le Grand Bleu

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Océana – Une plongée fascinante au cœur du monde marin

Si vous êtes amoureux de la mer et surtout de ce qui se brasse sous les vagues, vous allez adorer ce livre richement illustré qui nous entraîne à la découverte d’un monde grouillant et coloré. On y trouve des poissons exotiques, des oiseaux de mer et d’autres créatures assez surprenantes ainsi qu’une flore diversifiée et parfois déconcertante (méfiez-vous des fleurs de poison !). Un livre à mettre dans les mains des passionnés du monde marin.

Océana – Une plongée fascinante au cœur du monde marin. Collectif, traduit de l’anglais par Valérie Feugeas. MultiMondes. 336 pages.

Mon pays, c’est l’hiver

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Le Québec en hiver, de Mathieu Dupuis

De la poudreuse qui s’envole sur les pentes de ski, des conifères givrés de blanc, des sommets et des paysages enneigés… Si vous aimez l’hiver, vous allez adorer ce livre entièrement consacré aux beautés de la saison froide. Pas de textes, juste des photos qui nous réconcilient avec cette rude période de l’année qui est aussi empreinte de grande beauté. À offrir à un expat qui s’ennuie du froid et de la neige…

Le Québec en hiver. Mathieu Dupuis. Éditions de l’Homme. 202 pages.

Femmes et bulles

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Champagne

Neuf femmes issues de différentes régions de la Champagne ont décidé d’unir leurs expériences dans le but de transmettre leur savoir. Elles sont vigneronnes, certaines ont repris l’entreprise familiale, et sont toutes animées par ce même désir de partager. Elles offrent aussi des ateliers. Ce livre regroupe leur portrait, leur histoire familiale, des témoignages, des recettes, des accords mets-champagne. Et, bien entendu, les photos sont magnifiques.

Champagne (La transmission – Femmes en Champagne). Collectif. Éditions La Maison. 447 pages.

So-so-so… solidarité !

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Le Québec à l’ouvrage – CSN, 100 ans en 100 photos, d’Yves Desjardins

Historien de formation (il a déjà remporté le prix Robert-Prévost de la Société historique de Montréal), Yves Desjardins s’est intéressé à l’histoire de la CSN. Pour le centenaire de la centrale syndicale, il a fouillé dans les archives et nous propose une centaine de photos qui racontent l’histoire de ce syndicat dont le parcours est intimement lié à l’histoire du mouvement ouvrier au Québec. Un livre abondamment illustré qui prend acte des luttes des travailleurs et des travailleuses au fil des ans.

Le Québec à l’ouvrage – CSN, 100 ans en 100 photos. Yves Desjardins. Cardinal. 270 pages.

L’inconnu dans les rues

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Banksy – Tout (ou presque) sur l’inconnu le plus célèbre au monde d’Alessandra Mattanza

C’est un des inconnus les plus connus – et le plus énigmatique – de la planète. Ses œuvres apparaissent sans avertissement, et ce, aux quatre coins du monde. Artiste engagé, il est la star du street art, celui que tous les graffiteurs, ou presque, essaient d’imiter. Ce livre revient sur son œuvre et son engagement, autant politique que social. Car Bansky n’intervient jamais pour rien. Il y a toujours un message derrière ses œuvres.

Banksy – Tout (ou presque) sur l’inconnu le plus célèbre au monde. Alessandra Mattanza. Alternatives. 240 pages.