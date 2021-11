Littérature

Les piliers de la Terre

Follett, le grand stratège ★★★

On l’oublie parfois, mais Ken Follett a écrit d’autres livres que des romans historiques. Certes, son plus grand succès est Les piliers de la Terre, paru en 1989. Et depuis 2007, il a conclu cette série du Moyen Âge et a publié une autre trilogie historique, Le siècle.