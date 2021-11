Littérature

Guy Nantel et Judith Lussier

Deux essais aux antipodes sur la cancel culture

C’est un peu comme le nord et le sud, le chaud et le froid, le noir et le blanc : viennent de paraître deux essais qui s’attaquent aux questions brûlantes de la rectitude politique, de la culture du bannissement, de la censure et autres thèmes périphériques à la liberté d’expression, signés par des auteurs aux approches radicalement opposées. Lire consécutivement Le livre offensant, de Guy Nantel, et Annulé(e) – Réflexions sur la « cancel culture », de Judith Lussier, promet un choc thermique digne d’un mois de novembre. Une double lecture ratissant large, et fort utile pour se (re)forger une opinion.