L’Académie des lettres du Québec a préféré, pour une deuxième année consécutive, étant donné les mesures sanitaires en vigueur, remettre ses prix littéraires lors d’une cérémonie virtuelle, mardi. La soirée, animée par le journaliste et écrivain Michel Desautels et rythmée par les artistes Andrée Lévesque Sioui et Noël Habel, a couronné quatre auteurs grâce aux prix Alain-Grandbois (poésie), Marcel-Dubé (théâtre), Ringuet (roman) et Victor-Barbeau (essai).

Léa Harvey Le Soleil

Dans la catégorie poésie, L’Académie des lettres du Québec a remis le prix Alain-Grandbois à Tania Langlais pour son recueil Pendant que Perceval tombait. Avec ce quatrième livre, l’autrice plonge notamment ses lecteurs dans l’univers de Virginia Woolf. Patrice Roy et Karianne Trudeau Beaunoyer s’étaient également taillé une place en finale pour leur œuvre respective Pompéi et Je suis l’ennemie.