Littérature

Morel

Le Montréal des sans-voix selon Maxime Raymond Bock

Deux recueils de nouvelles (Atavismes et Les noyades secondaires) et une novella (Des lames de pierre) plus tard, Maxime Raymond Bock en arrive à son premier roman, Morel, au sujet d’un homme ordinaire qui contribue à la transformation de la ville de Montréal dans les années 1960 et 1970 tout en subissant les contrecoups de la modernité.