Décerné au livre jeunesse de langue française « le plus remarquable de l’année », le Prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse 2021 a été remis jeudi à l’auteur et illustrateur québécois Vigg pour son album Ma maison-tête.

Véronique Larocque La Presse

Le livre, destiné à un public de 6 ans et plus, fait une incursion dans la tête de Vincent. « Ma maison, c’est ma tête. J’y habite depuis ma naissance. Je pense la connaître comme le fond de ma poche, mais elle est très vaste et j’y découvre encore de nouvelles pièces. Parfois, je m’y perds », dit le héros. Dans Ma maison-tête, le jeune garçon tente notamment de comprendre pourquoi il est capable de raconter l’histoire d’un film dans les moindres détails, mais qu’il fige lorsqu’il doit réciter un texte appris par cœur.

Ma maison-tête, album autobiographique publié en 2020 aux Éditions Fonfon, aborde de manière originale et imagée le trouble du déficit de l’attention. Une série télé basée sur le livre est actuellement en développement, a annoncé l’auteur sur les réseaux sociaux plus tôt cet automne.

Le prix, accompagné d’une bourse de 50 000 $, a été remis lors d’une cérémonie virtuelle dans le cadre du Festival international des auteurs de Toronto.

Ma maison-tête est également en lice pour les Prix littéraires du Gouverneur général 2021 dans la catégorie Littérature jeunesse — livres illustrés. Les gagnants seront annoncés le 17 novembre.