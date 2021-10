Littérature

(V)égaux : vers un véganisme intersectionnel

Spécisme et autres mots en -isme ★★★1/2

Le véganisme est plus qu’un mode de vie ou un régime en vogue, rappellent les 12 auteurs et autrices qui signent les textes de ce recueil. Il est doublé d’un caractère politique souvent occulté et considéré par plusieurs comme une lutte de seconde zone, derrière les luttes humaines que sont les mouvements féministe, antiraciste et anticapacitiste.