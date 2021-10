Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents à l’occasion de la fête préférée des vampires et des sorcières.

Véronique Larocque La Presse

Pour les petits : frissons en forêt

Mouffie la mouffette et la fête costumée Texte de Gilles Tibo et illustrations de Jean Morin Éditions Auzou Dès 3 ans

En suivant une feuille dorée soufflée par le vent, Mouffie la mouffette se perd dans la forêt au crépuscule. Effrayée, elle frissonne en apercevant un fantôme, une sorcière, un ogre et un farfadet. Heureusement, la peur fait rapidement place à la joie lorsqu’elle reconnaît ses amis dans le noir. Les parents d’enfants facilement distraits apprécieront la fin de ce joli album aux couleurs automnales.

Pour les enfants : chasse aux bonbons monstrueuse

Les Monstrogangs – La nuit de tous les défis Texte et illustrations d’Audrey Jadaud Éditions Dominique et compagnie Dès 8 ans

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait du roman Les Monstrogangs – La nuit de tous les défis, d’Audrey Jadaud

Tous les enfants aiment passer l’Halloween, même les monstres. Enfin assez grands pour traverser dans le monde des humains, la vampirette Batsie et ses trois amis participent à leur première chasse aux bonbons. Entre le sauvetage d’un vieux zombie et une réaction allergique étonnante, la tournée ne se déroule toutefois pas comme prévu. Les Monstrogangs devront s’entraider pour rentrer à temps à la maison. L’autrice et illustratrice Audrey Jadaud nous offre une histoire drôle et rythmée dans laquelle l’amitié vient à bout de tous les défis.

Pour les ados : terreur à Vaudreuil-Dorion

Déluges Texte de Marc-André Pilon Éditions Hurtubise Dès 14 ans

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Déluges, de Marc-André Pilon

Dès qu’elle emménage dans la vieille maison ancestrale acquise par son père et sa belle-mère à Vaudreuil-Dorion, Laurie sent que quelque chose cloche. Son chat disparaît, son demi-frère pleure tout le temps, son frère s’isole. Et puis, il y a ce sous-sol lugubre partiellement inondé et cette pièce verrouillée à l’étage d’où émane un froid inexpliqué. Que s’est-il donc passé dans cette demeure ? En donnant vie à une revenante au corps putréfié, à des jumelles diaboliques et à un père agressif, Marc-André Pilon mise sur des valeurs sûres dans le monde de l’horreur. Une formule terriblement efficace.

Bande dessinée : 1001 façons de mourir

Docteur RIP, tome 3 – C’est mortel ! Texte de Michel Quintin et illustrations de Freg Éditions Michel Quintin Dès 10 ans

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Docteur RIP, tome 3 – C’est mortel, de Michel Quintin et Freg

La mort est la seule certitude dans la vie, dit-on. La manière dont on mourra, quant à elle, peut parfois surprendre. En compagnie de son cobaye Darwin, le docteur RIP présente, statistiques à l’appui, des façons insolites de périr : un Américain mort d’avoir trop mangé de réglisses, un juge de ligne tué lors d’un match de tennis ou encore un superhéros amateur qui s’est écrasé au pied de la tour Eiffel. C’est instructif, drôle, quoiqu’un brin macabre.

Documentaire : apprentissages effrayants

Tombés dans… la frousse ! Texte de Julie Rivard et illustrations de Rémy Simard Éditions Druide Dès 6 ans

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Tombés dans… la frousse !, de Julie Rivard

Le couloir de la noirceur, la salle des cauchemars et l’antre des créatures : voici les trois salles d’exposition que Léandre, Marina et Marie-Ange doivent traverser lors d’une sortie scolaire au musée. À mi-chemin entre le documentaire et le roman, ce livre permet d’apprendre des informations surprenantes sur des sujets variés, des trous noirs au vendredi 13, en passant par les araignées. Il y a même un jeu-questionnaire sur les vampires. Une façon amusante d’acquérir des connaissances.