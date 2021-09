Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents

Véronique Larocque La Presse

Pour les petits : des lettres amusantes

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA COURTE ÉCHELLE Extrait de L’ABC drôle, de Fidjie Martell

Un joyeux jambon, des hot-dogs hystériques ou encore un zombie zinzin : voici le genre de personnages que les tout-petits s’amuseront à découvrir au fil des 26 lettres de l’alphabet. L’ABC drôle présente des situations étonnantes qui feront rire les enfants. En prime, ils apprendront quelques nouveaux mots… et parions que les parents aussi. Il s’agit du premier album jeunesse de Fidjie Martell, que l’on pourra voir cet automne dans la deuxième saison de La famille est dans le pré, à Canal Vie, avec son amoureux Ludovic Juillet.

L’ABC drôle Fidjie Martell Éditions La courte échelle Dès 4 ans

Pour les enfants : la beauté de l’imparfait

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS QUÉBEC AMÉRIQUE Extrait de l’album Les ratés, de Tania Baladi

Simone adore dessiner. Minutieuse, elle s’applique pour ne pas dépasser les contours qu’elle a si bien tracés… mais l’inévitable arrive chaque fois. Encore un dessin raté qui va rejoindre les autres dans le bac du recyclage. La fillette est, une fois de plus, inconsolable. Heureusement, la rencontre avec un artiste l’amène à poser un regard nouveau sur ses « ratés ». Dans cet album de Tania Baladi, illustré de façon éclatée par Mathieu Potvin, les erreurs se transforment en chefs-d’œuvre. Un livre qui apaisera les angoisses des jeunes perfectionnistes.

Les ratés Tania Baladi Éditions Québec Amérique Dès 6 ans 

Pour les ados : au milieu des épinettes

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS BAYARD CANADA Extrait de Je ne suis pas une outarde, de Sébastien Gagnon

Sierra est coincée sous un quai, « noyée ben raide. » Comment l’adolescente s’est-elle retrouvée dans cette « drôle de situation » ? Complice, elle nous propose de « plonge[r] dans [sa] cervelle détrempée » pour revivre ses derniers jours au fond des bois. On s’attache à cette adolescente allumée, au langage imagé, qui préfère le grand air aux cellulaires. Les pages, habillées parfois que de quelques phrases, défilent rapidement sous nos doigts pressés de découvrir la cause du destin tragique de Sierra. La (sur)vie et la mort se côtoient dans ce premier roman captivant de Sébastien Gagnon.

Je ne suis pas une outarde Sébastien Gagnon Éditions Bayard Canada Dès 13 ans

Bande dessinée : plongeon dans le monde des rêves

IMAGE FOURNIE PAR PRESSES AVENTURE Extrait d’Aube du monde des rêves, tome 1 – Le réacteur onirique, de Patrick Blanchette

Il y a un peu plus de 60 ans, la Terre a tremblé, et à Solcolline, une brèche s’est créée. Depuis, le monde des rêves et celui des humains sont connectés. Ambitieuse, Aube souhaite devenir ingénieure des rêves. La jeune humaine travaille fort pour impressionner son mentor, Marshall Desable. Avec ce premier tome, Patrick Blanchette nous transporte dans un univers coloré et fort imaginatif, où l’aventure et l’humour sont mis à l’avant-scène. On aurait aimé en apprendre davantage au sujet du mystérieux pouvoir d’Aube. À suivre dans le tome 2, prévu en 2022.

Aube du monde des rêves, tome 1 – Le réacteur onirique Patrick Blanchette Presses Aventure Dès 9 ans

Documentaire : plus qu’une histoire spatiale

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LES 400 COUPS Extrait de Lever de Terre, de James Gladstone

En 1968, l’équipage d’Apollo 8 a pris une photo « qui a changé à jamais notre perception de nous et de notre monde », écrit James Gladstone. Illustré par de magnifiques dessins qui nous plongent dans les années 1960, Lever de Terre relate l’histoire derrière cette photo du même nom. Cette première image de la Terre tout entière a permis à l’humanité « de voir le monde tel qu’il est : une planète sans frontières », rappelle l’auteur torontois. Un message puissant qui fait réfléchir encore aujourd’hui.