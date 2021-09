Littérature

Il se voyait déjà, de Mario Girard

Gros plan sur le Québec d’Aznavour

Le grand Charles Aznavour est né, artistiquement, en 1948 à Montréal. Pendant deux années folles, en compagnie de son complice Pierre Roche, il y a collectionné les conquêtes charnelles, amicales et professionnelles. Jusqu’à sa mort, en 2018, l’autoproclamé Napoléon du music-hall a cultivé avec grand soin ses racines et ses relations québécoises. À partir d’archives et de dizaines d’entrevues, notre collègue Mario Girard offre un récit captivant et touffu de cette relation durable. Entretien.