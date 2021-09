Littérature

Elkahna Talbi

De l’identité à l’intime

Après un premier recueil remarqué, Moi, figuier sous la neige, Elkahna Talbi – aussi connue comme Queen Ka – reprend les chemins intérieurs pour parler de relations amoureuses, du désir et du parfois difficile, mais essentiel amour. On retrouve dans Pomme Grenade (Mémoire d’encrier) son regard unique et un style de plus en plus assumé.