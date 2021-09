De très nombreux ouvrages creusant les dessous des attentats du 11 septembre 2001 et ses impacts ont été publiés au cours des deux dernières décennies. En voici quatre autres publiés ces jours-ci qui, sous forme d’essai, de récit de fiction ou de bande dessinée, replongent dans ce jour tragique.

11 septembre – Le jour du chaos

Un autre ouvrage qui relate, « minute par minute », le 11 septembre 2001, en mettant l’accent sur des acteurs cruciaux de l’appareil gouvernemental américain, dont le président George W. Bush, des militaires et des ministres. La politologue Nicole Bacharan et le journaliste et essayiste Dominique Simonnet s’appuient sur des tonnes de documents officiels pour raconter ce qui s’est passé ce jour-là, du World Trade Center jusqu’à bord de l’avion présidentiel Air Force One. Il s’agit d’une nouvelle édition d’un livre initialement paru en 2011. En librairie mercredi.

11 septembre – Le jour du chaos Nicole Bacharan et Dominique Simonnet Perrin 384 pages

11 septembre 2001 – Le jour où le monde a basculé

Art Spiegelman, auteur du gigantesque Maus, a donné sa version des attentats du 11 septembre dans À l’ombre des tours mortes. Sid Jacobson et Ernie Colon ont adapté en bande dessinée le rapport rédigé par la Commission sur le 11-Septembre. Baptiste Bouthier et Héloïse Chochois utilisent eux aussi le neuvième art pour raconter, selon plusieurs points de vue, cette journée tragique dans un nouvel ouvrage publié ces jours-ci. 11 septembre 2001 – Le jour où le monde a basculé prend la forme d’une bédé documentaire en deux temps : les auteurs reviennent d’abord sur le jour des attentats et en explorent ensuite les impacts à long terme sur la scène internationale.

11 septembre 2001 – Le jour où le monde a basculé Baptiste Bouthier et Héloïse Chochois Dargaud 144 pages

Point zéro – Évènements du 11 septembre

Revenir sur le 11 septembre 2001, c’est parler d’un temps que les moins de 20 ans n’ont pas vécu. Dans cette nouvelle publication, Alan Gratz, auteur jeunesse originaire du Tennessee, aux États-Unis, s’adresse aux 9 à 12 ans et a choisi de raconter les attentats de deux points de vue : celui de Brandon, garçon de 9 ans qui est allé travailler au World Trade Center avec son père ce jour-là, et celui de Reshmina, jeune Afghane de 11 ans qui croise dans son village natal un soldat américain blessé.

Ce récit campé dans deux lieux géographiques intimement liés à l’attentat terroriste et à ses répercussions fait penser à Manhattan Kaboul, duo avec Axelle Red que Renaud a sorti en 2002 sur son album Boucan d’enfer. En librairie mardi.

Point zéro – Évènements du 11 septembre Alan Gratz Scholastic Canada 344 pages

Le jour où les anges ont pleuré – L’histoire vraie du 11 septembre

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Le jour où les anges ont pleuré – L’histoire vraie du 11 septembre, de Mitchell Zuckoff

Mitchell Zuckoff, qui a couvert les attentats du 11 septembre pour le quotidien Boston Globe, dit avoir écrit Le jour où les anges ont pleuré – L’histoire vraie du 11 septembre (traduction de Fall and Rise – The Story of 9/11) pour éviter que ces évènements ne disparaissent dans les méandres de l’histoire. Son récit, qui s’appuie comme beaucoup d’autres sur des témoignages directs et des documents officiels, est « douloureux », selon le New York Times. « Même si presque 18 années ont passé [il a été publié en 2019 en anglais], revivre le jour le plus terrible de l’Amérique moderne touche des nerfs à vif qu’on pensait complètement engourdis, seulement pour découvrir que la douleur était simplement en rémission », a écrit le quotidien new-yorkais au moment de la publication du livre. À paraître en octobre.