Découvrez nos suggestions de la semaine pour les enfants.

Marie Allard La Presse

Pour les petits : bouleversant comme une rivière

Il est rare qu’un album émeuve autant. Dans Je parle comme une rivière, le texte de Jordan Scott (un auteur de Colombie-Britannique) raconte comment un garçon accepte ses difficultés, aidé par son père.

En étant simple et vrai, ce récit chamboule le lecteur. Quant aux illustrations de Sydney Smith, de Nouvelle-Écosse, elles magnifient la nature, dont l’observation aide à mieux comprendre notre monde — et nous-mêmes.

Je parle comme une rivière Texte de Jordan Scott. Illustrations de Sydney Smith. Traduction de Christiane Duchesne. Éditions Comme des géants Dès 4 ans

Pour le primaire : pour parler du camp de vacances

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS ALBIN MICHEL JEUNESSE Extrait de La colonie de vacances, texte et illustrations de Fanny Dreyer, collection Trapèze

Voilà un chouette livre à feuilleter en classe, pour parler des récentes vacances. L’illustratrice suisse Fanny Dreyer, dont les dessins auraient pu être ceux d’un enfant très doué, y présente une semaine en camp, telle que vécue par cinq jeunes.

Cette parenthèse dans la vie enfantine, pleine d’aventures vécues loin des parents, est finement racontée.

La colonie de vacances Texte et illustrations de Fanny Dreyer. Collection Trapèze. Éditions Albin Michel jeunesse Dès 6 ans

Pour les ados : intrigante société du futur

Il est difficile de quitter l’univers des Biotanistes, même après avoir refermé les 592 pages (!) de ce roman de fantasy post-apocalyptique. On y décrit une société aride, « quelque part dans le futur », où les femmes ont mieux résisté que les hommes à une pandémie.

Ce sont elles qui détiennent désormais le pouvoir. Rim est une jeune rescapée de la maladie, recueillie dans un « convent » où un savoir précieux lui est transmis pour survivre. Mais est-ce que son monde est aussi limpide que l’eau de pluie, qu’elle n’a jamais connue ?

Un roman complexe et intrigant, truffé de personnages hauts en couleur.

Biotanistes Texte d’Anne-Sophie Devriese. Collection Naos. Éditions ActuSF Dès 14 ans

Bande dessinée : la bande des écorchées

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DARGAUD Extrait de Filles uniques, tome 1 : Paloma, scénario de Beka, dessin de Camille Méhu

Paloma a vécu dans 15 familles d’accueil. Quand Liselotte la reçoit, c’est sa dernière chance. Lorsque la jeune adolescente met le feu dans une poubelle, Liselotte accepte de la garder pour un an, au terme duquel Paloma devra s’être fait un ou une ami(e).

Très chaudes, les teintes de cette bande dessinée sur l’entraide entre écorchées tempèrent la dureté des propos.

Filles uniques, tome 1 : Paloma Scénario de Beka. Dessin de Camille Méhu. Éditions Dargaud Dès 10 ans

Documentaire : pour aimer les insectes

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LES 400 COUPS Extrait de Le fan club des petites bêtes, texte et illustrations d’Elise Gravel, traduction d’Iris Boudreau

Depuis qu’elle est petite, Elise Gravel trouve les insectes… mignons. Dans ce documentaire qui ravira ses nombreux admirateurs, on découvre le cycle de vie des insectes, leur nombre (il y en a près de 10 quintillions sur Terre !) et diverses bestioles fascinantes. Comme le cloporte commun, qui se roule en boule à la manière d’un jouet Bakugan, ou le tardigrade, qui ressemble à un ourson microscopique. On applaudit (avec nos deux mains et nos six pattes) devant tant d’humour et d’amour.