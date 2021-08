La rentrée littéraire au Québec est déjà bien amorcée, avec la parution de plusieurs titres intéressants depuis quelques semaines. Voici notre sélection de 10 titres québécois à paraître, à vous mettre sous la dent cet automne.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Tiohtiá : ke

L’automne dernier, l’auteur d’origine innu Michel Jean s’est vu récompensé du prestigieux Prix littéraire France-Québec pour son roman Kukum, qui racontait la sédentarisation forcée des Innus à travers la voie de son arrière-grand-mère – le roman fut d’ailleurs le deuxième livre le plus acheté lors de la journée du 12 août dernier. Avec ce huitième roman – dont le titre signifie « Montréal » en langue mohawk –, le romancier aborde la délicate question de l’itinérance autochtone en milieu urbain.

Michel Jean, Libre Expression

Sortie prévue : octobre

IMAGE FOURNIE PAR LEMÉAC Plie la rivière, d’Audrée Wilhelmy

Plie la rivière

Audrée Wilhelmy, après avoir offert le foisonnant et mystérieux Blanc résine, revient à la forme du conte qui l’a fait connaître (Oss, Les sangs, Le corps des bêtes). Avec Plie la rivière, la jeune autrice à l’univers littéraire unique, enlacé d’érotisme, de pulsions animales et de parfums iodés, dont les œuvres se sont distinguées dans plusieurs concours littéraires, renoue avec son personnage fétiche de Noé, dite la Petite, d’abord rencontrée dans Oss, dans une « amorale histoire de trinité masculine ».

Audrée Wilhelmy, Leméac

Sortie prévue : septembre

Pompières et Pyromanes

IMAGE FOURNIE PAR HÉLIOTROPE Pompières et pyromanes, de Martine Delvaux

Martine Delvaux n’est plus à présenter. Romancière et essayiste féministe, elle a notamment publié Thelma, Louise et Moi, l’essai Le boys club et, plus récemment, Je n’en ai jamais parlé à personne, livre de témoignages recueillis en lien avec la vague #moiaussi. Ce nouveau livre est né de la fascination de l’autrice pour le feu, les flammes ayant marqué l’histoire des femmes de multiples façons, et fait aussi écho à la menace qui nous guette, la crise climatique. Refusant l’abattement, Delvaux choisit de mener le combat avec ce livre-collage habité par des « pompières pyromanes ».

Martine Delvaux, Héliotrope

Sortie prévue : septembre

Un cœur habité de mille voix

IMAGE FOURNIE PAR BORÉAL Un cœur habité de mille voix, de Marie-Claire Blais

Ce nouveau roman de Marie-Claire Blais renoue avec les personnages de deux de ses plus importants romans, Les nuits de l’underground (1978) et L’ange de la solitude (1989). On y retrouve une galerie de femmes comme Johnie l’écrivaine ou Doudouline la musicienne, qui gravitent autour de René, ancien pianiste vieillissant, dont l’infirmière russe, Olga, ne cesse de lui rappeler qu’il est né femme. Avec ce roman baigné d’une « aura crépusculaire », Blais nous replonge dans les grands moments de militantisme pour les droits des homosexuels qui ont marqué le XXe siècle.

Marie-Claire Blais, Boréal

Sortie prévue : septembre

Highlands

IMAGE FOURNIE PAR QUÉBEC AMÉRIQUE Highlands, de Fanie Demeule

Le titre de ce nouveau roman de Fanie Demeule fait référence à ces territoires hostiles, région isolée d’Écosse. Quelque part dans ces montagnes du nord-ouest, une doctorante, une mère et une survivante, étrangères l’une à l’autre, mais liées par une force étrange, devront faire face à leurs spectres et regarder leurs peurs en face. L’autrice, qui vient de publier le livre illustré Bagels et qui travaille aussi dans le milieu de l’édition pour Tête première, Hamac et Somme toute, signe ici son quatrième roman.

Fanie Demeule, Québec Amérique

Sortie prévue : septembre

Mille secrets, mille dangers

IMAGE FOURNIE PAR LE QUARTANIER Mille secrets, mille dangers, d’Alain Farah

Romancier et professeur de littérature à McGill, Alain Farah est aussi chroniqueur à Plus on est de fous, plus on lit ! à Radio-Canada. L’action de son nouveau roman est campée le jour du mariage d’Alain, le narrateur, un évènement qui devrait être heureux, mais qui deviendra jour de crise et de dérèglement. Se présentant comme une « réinvention personnelle », ce récit autobiographique interroge les possibilités de la fiction à travers une vertigineuse mise à nu où l’auteur parle des fantômes de son enfance, des erreurs du passé, d’immigration, de souffrance, de maladie, d’amitié et de deuil.

Alain Farah, Le Quartanier

Sortie prévue : septembre

Nauetakuan, un silence pour un bruit

IMAGE FOURNIE PAR XYZ Nauetakuan, un silence pour un bruit, de Natasha Kanapé Fontaine

La militante pour les droits des autochtones, poète et artiste en arts visuels d’origine innue Natasha Kanapé Fontaine nous offre un tout premier roman qui s’intéresse à la redécouverte de l’identité à travers l’art. On y suit le personnage de M., qui vient d’abandonner son bac en histoire de l’art. Frappée par sa découverte du travail d’une artiste des Premières Nations, elle ressentira une filiation profonde qui se muera en véritable quête afin de trouver le chemin de la guérison des traumatismes passés.

Natasha Kanapé Fontaine, XYZ

Sortie prévue : novembre

En voiture ! All aboard !

IMAGE FOURNIE PAR LIBRE EXPRESSION En voiture ! All aboard !, d’Arlette Cousture

La prolifique écrivaine Arlette Cousture, connue pour ses romans historiques dont Les filles de Caleb, nous arrive à temps pour la rentrée avec un nouveau roman qui se déploie à travers 10 histoires, imaginées lors d’un voyage en train au Canada, et toutes « presque vraies ». Dix récits comme autant de provinces, qui s’entremêlent parfois, racontant la vie de femmes et d’hommes qui se croisent, de leurs désirs, rêves, déceptions et espoirs.

Arlette Cousture, Libre Expression

Sortie prévue : septembre

Sadie X

IMAGE FOURNIE PAR HÉLIOTROPE Sadie X, de Clara Dupuis-Morency

Traductrice et romancière, Clara Dupuis-Morency s’est démarquée avec son premier roman (Mère d’invention), finaliste au Prix des libraires et au prix des Rendez-vous du premier roman. Avec ce deuxième opus qualifié de « roman de désapprentissage », on entre dans l’univers infectieux de Sadie, Montréalaise désormais chercheuse dans un laboratoire de Marseille, où elle s’intéresse aux créatures parasites, fascinée par « l’inconnu radical ». Un coup de fil de Montréal, d’une personne oubliée depuis 25 ans, la ramènera du côté de la métropole, avec une nouvelle énigme dans laquelle plonger.

Clara Dupuis-Morency, Héliotrope

Sortie prévue : septembre

Contrecoup

IMAGE FOURNIE PAR QUÉBEC AMÉRIQUE Contrecoup, de Marie Laberge

La saison automnale nous fait l’offrande d’un nouveau Marie Laberge. La populaire écrivaine propose un roman décrit comme « audacieux et émouvant » qui plonge dans les eaux troubles du féminicide en racontant comment, un soir d’avril, Rock Marcoux est débarqué dans une boutique pour tuer en rafale les femmes présentes, et la longue série de contrecoups que cette tragédie provoquera.

Marie Laberge, Québec Amérique

Sortie prévue : octobre

Autres sorties à surveiller cet automne

Chez Leméac, Biz poursuit son travail d’écriture avec L’horizon des évènements, son huitième roman, où il renoue avec les personnages de La chaleur des mammifères (septembre). Chez Boréal, on surveille la sortie de Fait par un autre, de Simon Roy (Ma vie rouge Kubrick), autour de l’histoire du « vrai » faussaire Réal Lessard (septembre), et de L’Homme aux chats, un roman noir qui nous plonge dans la conscience d’un tueur en série, par Michèle Ouimet (novembre). Du côté de XYZ, Catherine Perrin revient avec un deuxième roman, L’âge des accidents, qui suit Patricia, journaliste scientifique dont les certitudes seront ébranlées (octobre). Charles Quimper publie chez Alto Une odeur d’avalanche, un roman dont l’action est campée dans le quartier Saint-Sauveur, à Québec (septembre). Le Cheval d’août publie Morel, par Maxime Raymond Bock, dont le roman précédent, Les noyades secondaires, avait été finaliste au Prix du Gouverneur général ; il y raconte de façon intime la métamorphose de Montréal au XXe siècle (novembre).