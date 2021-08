Le Sentier, nouvelle adresse spécialisée en littérature jeunesse, a ouvert ses portes le 12 août dernier en plein cœur du charmant village de Sainte-Adèle. Un projet qui veut s’ancrer au cœur de la communauté, porté par le plaisir de la lecture et de la découverte.

Même avant d’étudier en enseignement au primaire, Laurence Létourneau-Pilon était passionnée de littérature jeunesse. « Je n’avais même pas commencé mon bac que j’avais 25 livres jeunesse chez moi, que je lisais au quotidien. Aujourd’hui, j’ai près de 500 livres de littérature jeunesse à la maison. Et non, je n’ai pas d’enfant ! », lance la jeune femme en riant.

L’enseignante rêvait d’ouvrir sa propre librairie spécialisée en littérature jeunesse depuis des années. Et c’est après avoir déménagé à Sainte-Adèle, au printemps 2020, qu’elle a décidé de faire le saut. « J’ai décidé de faire une petite pause d’enseignement, j’ai travaillé dans une librairie pour en faire l’expérience, suivi un cours d’entrepreneuriat », énumère-t-elle.

Mais la bougie d’allumage du projet a été sa rencontre avec Mélanie Giroux. Vivant à Sainte-Adèle, cette dernière est fiscaliste de métier et propriétaire d’un bureau de notaire. « Mais je suis avant tout maman d’un petit garçon de 3 ans », lance-t-elle.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Mélanie Giroux et Laurence Létourneau-Pilon, fières propriétaires de la librairie jeunesse Le Sentier, située à Sainte-Adèle

Le courant est tout de suite passé entre les deux femmes, et sans même savoir que Laurence caressait depuis longtemps l’idée d’ouvrir sa librairie jeunesse, Mélanie lui a lancé l’idée. « Deux semaines plus tard, on visitait des maisons », se remémore-t-elle.

Au début de l’été, elles ont déniché cette petite maison au cœur de Sainte-Adèle, ancienne école du village qui a accueilli au cours des 18 dernières années un commerce spécialisé en literie et meubles. Un écrin parfait où déployer leur projet.

Une sélection de choix

L’espace, fort charmant avec ses meubles en bois faits sur mesure par la Fabrique All Wood, est divisé en plusieurs sections : nouveautés, BD, premières lectures, livres cartonnés, ainsi qu’un espace avec une sélection de livres pour adolescents et adultes.

Le Sentier PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Enseignante au primaire de profession, Laurence Létourneau-Pilon caressait depuis longtemps le rêve d’ouvrir une librairie jeunesse.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE C’est dans cette charmante maisonnette que s’est établie la librairie Le Sentier.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les livres sont choisis avec soin. On retrouve sur place autant les nouveautés incontournables du moment, comme L’épopée de Timothée, que les coups de cœur des propriétaires, comme Bob le bobo.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La libraire conseille sa toute première cliente officielle lors de l’ouverture de sa librairie, le 12 août dernier.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les livres jeunesse sont à l’honneur à la librairie Le Sentier, dont de nombreux titres québécois, comme le roman graphique L’oiseau de Colette d’Isabelle Arsenault, publié à La Pastèque. 1 /5









La sélection, les deux complices l’ont réalisée avec minutie. « On a passé des heures à faire ça ! On a visité la Bibliothèque nationale, celle de Sainte-Adèle », énumère Laurence, qui estime qu’environ la moitié de sa sélection est québécoise, tout en nous présentant quelques-uns de ses titres coups de cœur du moment.

Les tablettes se rempliront encore davantage au cours des prochaines semaines, alors que la librairie est actuellement en campagne de sociofinancement sur la plateforme La Ruche pour amasser 10 000 $ afin d’acheter plus de livres pour garnir ses stocks.

Une librairie pour la communauté

Au-delà de la vente de livres, les deux propriétaires désirent que Le Sentier devienne un lieu de rencontre pour la communauté du village et des alentours.

Il n’y a pas, dans les Laurentides, de place culturelle accessible à l’année pour les enfants, et aucune librairie spécialisée en jeunesse. Laurence Létourneau-Pilon, copropriétaire de la librairie jeunesse Le Sentier

Dehors, à l’arrière de la maison, un espace gazonné et quelques chaises permettent aux enfants de prendre un moment pour feuilleter leurs livres. Des évènements culturels seront aussi organisés ponctuellement.

À l’étage, des bureaux partagés accueilleront dès septembre des professionnels et travailleurs liés au domaine culturel ou de l’éducation, comme une orthophoniste et un organisme pour les familles anglophones des Laurentides.

Les idées ne manquent pas : la libraire aimerait travailler de concert avec des familles qui font l’enseignement à la maison pour les guider et les outiller, ou encore avec l’école primaire du coin. « Après trois mois d’exploitation de la librairie, nous allons pouvoir aller chercher notre agrément pour vendre aux écoles et Laurence, avec son expertise et sa connaissance du programme, pourra les conseiller », conclut Mélanie.

411, chemin Pierre-Péladeau, Sainte-Adèle