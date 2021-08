Nous vous avons demandé quels livres québécois vous ont marqués en cette saison estivale propice à la lecture. Voici quelques-uns de vos coups de cœur. Merci pour toutes les suggestions ! 

1. Le murmure des hakapiks, de Roxanne Bouchard, 264 pages, Libre Expression

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Le murmure des hakapiks, de Roxanne Bouchard

« Je me rafraîchis et me délecte du dernier Roxanne Bouchard, Le murmure des hakapiks. En cette période caniculaire, cette enquête en plein hiver aux Îles-de-la-Madeleine est un pur délice ! À mon plus grand plaisir, j’ai retrouvé les personnages clés de Roxanne Bouchard : l’enquêteur Moralès et ses comparses reviendront bientôt, je l’espère, nous faire revivre d’autres intrigues aux parfums d’air marin. »

Joël Lacasse

2. Là où je me terre, de Caroline Dawson, 208 pages, Les Éditions du remue-ménage

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Là où je me terre, de Caroline Dawson

« Le livre québécois qui m’a le plus marquée est sans conteste celui de Caroline Dawson. À conseiller surtout à ceux qui ne savent pas ce que l’exil et l’enracinement dans un nouveau pays peuvent signifier. Surtout que la décision de quitter son lieu d’origine n’est jamais celle des enfants. Trop souvent, les parents n’ont pas le choix de partir afin d’assurer un avenir à leur progéniture et ils sont prêts à tous les sacrifices pour y arriver. »

Ex-enseignante en classe d’accueil

3. Victoire !, de Michel Tremblay, 136 pages, Leméac/Actes Sud

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Victoire !, de Michel Tremblay

« J’ai lu avec grand intérêt le roman Victoire !, de Michel Tremblay. Un sujet rarement abordé, l’inceste, qui prend une tout autre dimension grâce à l’auteur qui trouve les mots justes et évite le piège de la culpabilisation à outrance. Un beau livre, écrit admirablement de la plume de notre célèbre écrivain, qui nous fait réfléchir sur l’amour inconditionnel et l’acceptation de la différence. Bravo ! »

Monique Hétu

4. Rap pour violoncelle seul, de Maryse Pagé, 152 pages, Leméac

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Maryse Pagé

« Ce roman est mon coup de cœur cet été ! Que vous soyez adolescent ou adulte, vous allez le dévorer. “Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait” prend tout son sens dans ce roman ! La relation entre une personne âgée et un adolescent nous démontre que l’expérience et la sagesse aideront le jeune à se découvrir et à réaliser son potentiel. Attention, il y a des moments effrayants et tristes d’où la bonté humaine ressortira gagnante ! Oui, oui, j’ai versé quelques larmes ! »

Nancy Marsan

5. Y avait-il des limites si oui je les ai franchies mais c’était par amour ok, de Michelle Lapierre-Dallaire, 186 pages, La Mèche

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Michelle Lapierre-Dallaire

« Je suis soufflée par la beauté de cette prose sans retenue, sans flafla et pourtant si poétique malgré la dureté du propos si difficile à recevoir. Étonnamment, la souffrance est transcendée par la façon de dire de l’auteure. Je suis sortie de ce récit, si vrai et cru, non pas tourmentée, mais éblouie et admirative devant tant de résilience. Et reconnaissante de ce partage. Quelle écrivaine, cette Michelle Lapierre-Dallaire ! »

Jacinthe Filion

6. Haute démolition, de Jean-Philippe Baril Guérard, 360 pages, Éditions de Ta Mère

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Haute démolition, de Jean-Philippe Baril Guérard

« Nous sommes trois amies à avoir lu ce livre durant nos vacances. L’une après l’autre, nous quittions la soirée plus tôt ou allions faire une sieste pour replonger dans ce roman réaliste, extrêmement actuel, complètement haletant se déroulant dans l’univers (toxique ?) de l’humour au Québec. Tour à tour, nous avons commenté les procédés d’écriture ainsi que les personnages, attachants et détestables. Baril Guérard a le don de scruter ses personnages, et des pans de notre société, à la loupe. »

Justine Ste-Marie

7. Sa parole contre la mienne, de Chrystine Brouillet, 440 pages, Éditions Druide

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Chrystine Brouillet

« J’ai vraiment aimé le nouveau livre de Chrystine Brouillet qui s’intitule Sa parole contre la mienne. L’auteure a introduit de nouveaux personnages et son intrigue est bien ficelée et nous tient en haleine jusqu’à la fin. J’espère même retrouver ces nouveaux personnages, que j’ai trouvés attachants, dans de nouvelles aventures ! »

Gérard Paquet

8. Kukum, de Michel Jean, 224 pages, Libre Expression

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D'ÉDITION Kukum, de Michel Jean

« Dans la foulée des évènements reliés aux victimes des pensionnats autochtones, j’ai voulu poser un geste de réconciliation en lisant ce roman de Michel Jean. Ce livre témoigne de la vie des autochtones avant et après l’industrialisation de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Récit émouvant, écrit avec beaucoup de finesse. Récit qui nous va droit au cœur. Je l’ai lu au bord du Piékouagami [le lac Saint-Jean]. »

Jacinthe Larouche

9. Un café avec Marie, de Serge Bouchard, 272 pages, Boréal

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Un café avec Marie, de Serge Bouchard

« J’ai DÉVORÉ le livre de Serge Bouchard, Un café avec Marie… Un magnifique recueil, léger et apaisant ! À relire sans hésitation. Un livre qui m’a fait du bien, qui m’a fait réfléchir. Bon été à vous tous ! »

Monic Lavigne

10. La balade de Jo et Alicia, de Christine Bertrand, 88 pages, Leméac

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION La balade de Jo et Alicia, de Christine Bertrand

« En ces temps de pandémie, les CHSLD ont souvent fait parler d’eux et pas toujours de manière positive. L’histoire de Jo, jeune préposé qui s’occupe d’Alicia – dont le corps et la mémoire vacillent –, est tout à fait d’actualité. Je m’en confesse : j’aime lire de la littérature jeunesse, même à 70 ans passés. Pour pénétrer dans l’univers ado, pour mieux comprendre les miens (petits-enfants). »

Loraine Gilbert

11. Léa et Ulla, de Daniel Touchette, Éditions de l’Apothéose

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Ulla, de Daniel Touchette

« Les deux romans Léa et Ulla, de Daniel Touchette, sont sortis pendant la pandémie avec tous les défis que ça comporte. Ces polars écrits par un ancien policier sont captivants et se lisent d’un trait. L’histoire nous retient du début à la fin. Maintenant que la suite est sortie, on n’a pas à attendre pour savoir ce qui arrive à tous ces personnages attachants. Des belles lectures de vacances ! »

Chantal Baril

12. Flots, de Patrick Senécal, 365 pages, Alire

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Flots, de Patrick Senécal

« Ma suggestion de lecture est Flots, de Patrick Senécal. Une histoire troublante, dérangeante, dure, mais on se prend tout de même d’affection pour la fillette. […] Cette lecture m’habite encore. Un livre marquant. »

Hélène Cloutier