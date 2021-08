Littérature

Littérature québécoise

La littérature en zone bleue

Un an et demi de pandémie n’aura pas entamé le marché du livre québécois, une anomalie dans le secteur culturel et dans le commerce au détail. Des initiatives comme « Le 12 août, j’achète un livre québécois », qui bat son plein ce jeudi, #jelisbleu ou encore « Je lis québécois » ont contribué à écrire cette histoire de succès inespérée et inachevée. Bilan.