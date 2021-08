La 19e édition des Correspondances d’Eastman se déploiera sous le thème L’esprit des lieux du 5 au 26 septembre. Parcours littéraires et grandes entrevues sont au programme.

Marissa Groguhé La Presse

Parmi les trois parcours littéraires à l’affiche, le Parcours littéraire des sens, d’une centaine de kilomètres à parcourir en voiture ou à vélo, mettra en vedette divers attraits touristiques de la région d’Eastman. Les porte-paroles Maude Guérin et Christian Vézina présenteront des capsules vidéo, disponibles sur mobile, qui accompagneront le parcours.

Le Parcours littéraire des couleurs, en plein cœur du village, permettra de découvrir les œuvres de Dominique Fortier, Audrée Wilhelmy, Mélissa Grégoire et Natasha Kanapé Fontaine. Finalement, un parcours jeunesse, pour les enfants de 6 à 12 ans, ouvrir les portes de l’univers de Bryan Perro et de son célèbre personnage Amos Daragon.

Chaque dimanche de septembre, de Grandes entrevues auront lieu sous la marquise du théâtre La Marjolaine. Parmi les invités qui seront jumelés pour ces rencontres, on retrouvera Joséphine Bacon et Michel Jean, Simon Boulerice et France Ruel, Mélikah Abdelmoumen et Claudia Larochelle, ainsi que Robert Lalonde et Yvon Richard.