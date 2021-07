À vocation généraliste, la nouvelle maison d’édition Mains Libres arrive dans le paysage littéraire québécois. Ses fondateurs cherchent à créer une entreprise « à échelle humaine », assez petite pour fournir un accompagnement personnalisé aux autrices et auteurs.

Rafael Miró La Presse

« C’est le souhait de travailler directement avec les auteurs qui nous a poussés dans cette aventure, même s’il existe déjà plein d’autres maisons d’édition », dit Stéphane Despatie. Avec ses associés Corinne Chevarier et Didier Minneci, il lance, ce mercredi 28 juillet, la maison d’édition Mains Libres. Il ne s’agit pas de sa première incursion dans le monde de l’édition. Stéphane Despatie a déjà été directeur général des Éditions des Forges.

Corinne Chevarier et Stéphane Despatie ne le cachent pas : en créant Mains Libres, ils n’ont pas l’ambition de mettre sur pied une grosse maison d’édition. « On a des plans de croissance, mais on ne veut pas dépasser 20 livres par an », explique Stéphane Despatie.

Les fondateurs de Mains Libres espèrent se démarquer en offrant à chaque auteur un accompagnement très personnalisé.

Si on avait dit qu’on voulait faire 100 livres par année, les auteurs auraient pu trouver ça insécurisant parce que ça ne va pas avec notre engagement d’être avec eux et de les accompagner. On préfère être à échelle humaine. Corinne Chevarier, de Mains Libres

Stéphane Despatie ajoute que la maison d’édition se démarquera par une « identité forte ». Les livres publiés partageront une mise en page commune et des illustrations homogènes qui seront réalisées par le même infographiste. « Ce sont des choses qui font partie intégrante du livre, même si ce n’est que l’aspect extérieur, dit-il. Pour nous, ça fait partie de la griffe d’une maison d’édition que d’avoir une certaine unité. »

Mains Libres aura une vocation généraliste, mais elle ne touchera pas à la poésie, pour se concentrer plutôt sur les romans, les essais et les romans graphiques. Même si le livre imprimé demeurera au cœur de la démarche de Mains Libres, ses fondateurs envisagent déjà, à moyen terme, de produire des livres audio.

La maison d’édition commencera à publier dès l’automne, avec au moins sept livres qui paraîtront avant le Salon du livre de Montréal. Ce seront un roman graphique, un polar, deux essais et trois romans. L’auteur d’origine haïtienne Stanley Péan, connu pour être l’animateur de Quand le jazz est là à ICI Musique, fera paraître Fuites, Izabel Watson tome 1, un roman graphique traitant de race et d’homosexualité. Quant au comédien Henri Chassé, qui foule habituellement les planches des théâtres, il publiera un roman intitulé Ciels parallèles qui abordera les questions de l’argent et du travail.