Littérature

Papineau – Par amour avant tout

Dans l’intimité de Louis-Joseph Papineau

Chez beaucoup, Louis-Joseph Papineau évoque simplement les rébellions des patriotes. Or, Papineau était un être beaucoup plus complet : politicien, agent colonial, seigneur de la Petite-Nation et homme de famille. En plongeant dans les archives, l’auteure Anne-Marie Sicotte nous fait connaître l’homme sous un nouvel éclairage. Entrevue.