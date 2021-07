« L’été s’étend comme une couverture/Les bateaux frémissent/promesses d’aventures », écrit Marie-Andrée Arsenault dans Un chemin dans la mer.

Marie Allard La Presse

Pour les petits

Une journée aux Îles

Un chemin dans la mer Texte de Marie-Andrée Arsenault

Illustrations de Catherine Petit Les Éditions de la Bagnole Dès 3 ans

Cet album décrit avec finesse et tendresse une journée de vacances aux Îles-de-la-Madeleine, avec de courtes poésies. C’est beau comme un fou de Bassan en vol.

Pour le primaire

Mon ami le poisson

Le poisson qui me souriait Texte et illustrations de Jimmy Liao

Traduction de Chun-Liang Yeh Éditions HongFei Dès 7 ans

Après l’avoir vu sourire dans un aquarium, un homme adopte un poisson. Chez lui, il parle à son poisson souriant, regarde la télévision en sa compagnie et lui souhaite tous les soirs bonne nuit. Dans un rêve, l’homme se retrouve nageant avec son poisson, dans un grand… bocal. Œuvre de l’artiste taïwanais Jimmy Liao, cette fable traite en douceur du respect à développer envers les autres êtres vivants.

Pour les ados

Pérégrinations de jeunes vikings

Le dernier Viking Texte de Mario Fecteau

Collection Boréal inter Les Éditions du Boréal Dès 12 ans

Nous sommes en 1137, en Suède. Bjørn et Astrid, des jumeaux de 16 ans, ont la surprise de revoir un compagnon de leur père, disparu en mer cinq ans plus tôt. Dans l’espoir de le retrouver enfin, ils montent à bord du bateau d’un marchand. Agréable à lire si on est amateur d’histoire et de voyage, ce roman suit les pérégrinations de Bjørn et d’Astrid, de Constantinople jusqu’à Terre-Neuve. Dépaysant.

Bande dessinée

Enquête dans le passé

Le bateau de Thésée, vol. 1. Texte et illustrations de Toshiya Higashimoto

Traduction de Ryoko Akiyama Collection Vega

Éditions Dupuis Dès 12 ans

En 1989, 21 élèves et enseignants de l’école primaire d’un village du Japon sont morts empoisonnés. Un policier local, Bungo Sano, a été déclaré coupable. Son fils, Shin, était alors dans le ventre de sa mère. Vingt-huit ans plus tard, Shin retourne sur place et se retrouve subitement en… 1989. Intrigant, ce manga d’enquête met en scène des personnages attachants, si bien qu’on a très envie de découvrir la suite.

Documentaire

Pour mieux vivre le deuil d’un animal

Carnet trésor pour dire Je t’aime à mon animal disparu Texte de Lisette St-Pierre et Lucie St-Pierre

Illustrations de Léonie Côté Éditions Carnet-Tisse Dès 7 ans

Perdre un animal de compagnie, c’est difficile. Ce carnet aide les enfants à mieux vivre ce deuil, à l’aide de mots réconfortants et d’activités conçues pour se rappeler l’héritage laissé par l’animal. C’est vraiment bien fait, tendre et apaisant.