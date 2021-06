L’ancien lecteur de nouvelles de CBC News, Peter Mansbridge, publiera son autobiographie Off the Record le 5 octobre.

Coralie Laplante La Presse

Le journaliste raconte dans ses mémoires des détails de sa vie personnelle et professionnelle. Il relate notamment ses débuts à la radio ainsi que sa couverture d’évènements d’envergure, tels que les attentats du 11 septembre 2001 et la chute du mur de Berlin.

L’homme s’attarde également à son rôle de chef d’antenne à l’émission The National, diffusée chaque soir à CBC. Peter Mansbridge s’est retiré de l’animation du populaire bulletin de nouvelles en juillet 2017, après presque 30 ans à sa barre.

La maison d’édition Simon & Schuster Canada promet un ouvrage transmettant un « regard divertissant et révélateur » sur le parcours de Peter Mansbridge. Elle a aussi publié en novembre le dernier livre du journaliste, Extraordinary Canadians : Stories from the Heart of Our Nation.

Avec La Presse Canadienne