Pour les petits

Pour des lendemains qui chantent

Demain Texte de Nicholas Aumais Illustrations de Catherine Petit Collection Clin d’œil Dès 2 ans

« Impossible de deviner ce que je vais apporter », écrit Nicholas Aumais dans le joli album Demain. « Mais pour plusieurs, savoir que je serai là permet d’espérer », ajoute-t-il. Plein de poésie, ce livre permet d’aborder la notion du temps – et la confiance en l’avenir – avec douceur.

Pour le primaire

L’ami robot

La bête à pile Texte de Pierrette Dubé

Illustrations de Vigg Collection Noire Éditions La courte échelle

Victor a reçu un cadeau très chouette : un robot programmable. LéoBot (c’est son nom) apprend vite à dire des phrases simples et à s’amuser dans des circuits. Robot et garçon deviennent inséparables, au point où LéoBot est jaloux quand Victor ne s’occupe pas de lui. Formidable, ce roman à l’écriture fluide devient de plus en plus inquiétant au fil des pages. Le suspense est bien dosé, pour procurer plus de plaisir que de frousse.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA COURTE ÉCHELLE Extrait de La bête à pile, texte de Pierrette Dubé, illustrations de Vigg, collection Noire

Pour les ados

Forte Fabiola

Fab : La recrue Texte d’Émilie Ouellette Éditions Petit homme Dès 11 ans

Fabiola, ou Fab pour les intimes, vit un vrai cauchemar. À 12 ans, alors qu’elle s’apprête à commencer le secondaire, ses deux mères lui annoncent leur séparation. Pire : l’une de ses mères va vivre à Rouyn-Noranda et l’autre à Rimouski. Fab ? Elle ira d’abord six mois en Abitibi-Témiscamingue, où on suit son intégration difficile. Avec humour et doigté, ce roman parle d’intimidation, de racisme et de l’importance des relations humaines saines. C’est réussi.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS PETIT HOMME Extrait de Fab : La recrue, texte d’Émilie Ouellette

Bande dessinée

Zombie sympathique

Mort et déterré, tome 2 : Pas de quartier pour les macchabées Texte de Jocelyn Boisvert Dessins de Pascal Colpron Éditions Dupuis

Jocelyn Boisvert, qui vit aux Îles-de-la-Madeleine, a d’abord publié Mort et déterré sous forme de roman. Adaptées en bande dessinée par Pascal Colpron – Québécois lui aussi –, les aventures de Yan le sympathique zombie ont paru dans Le journal Spirou, ce qui n’est pas rien. Voilà le deuxième tome de la série, publié chez Dupuis. On rigole bien des malheurs de ce pauvre Yan, qui est plus malchanceux qu’effrayant.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DUPUIS Extrait de Mort et déterré, tome 2 : Pas de quartier pour les macchabées, texte de Jocelyn Boisvert, dessins de Pascal Colpron

Documentaire

Dinosaures du Québec

La préhistoire du Québec, tome 1 : Dinosaures et animaux disparus Texte de Patrick Couture Illustrations de Martin PM Éditions Fides

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS FIDES La préhistoire du Québec, tome 1 : Dinosaures et animaux disparus, texte de Patrick Couture, illustrations de Martin PM

Encore un livre sur les dinosaures ? Oui, mais celui-là est vraiment original. Rigolo et instructif, cet album se penche sur la préhistoire telle qu’elle a été vécue sur le territoire qui est aujourd’hui le Québec. C’est fascinant, comme dirait Charles Tisseyre. Exemple : on y apprend qu’une pieuvre géante de 11 m de long, l’orthocône, vivait dans l’océan qui recouvrait tout le sud du Québec. Qu’on se rassure, c’était il y a 470 millions d’années... Deux autres tomes, portant sur les météorites et les cataclysmes, ont été publiés.