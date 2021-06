Littérature

Vania Jimenez

Bâtisseuse de ponts

La médecin et romancière Vania Jimenez rassemble des morceaux de sa vie dans une touchante saga familiale qui valse entre réalité et fiction. Étalé sur trois continents et deux siècles, Un pont entre nos vérités explore les racines que l’on porte au-delà des frontières et des générations, et les clivages qui divisent inutilement – en soi et entre nous.