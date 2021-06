Josée Lapointe La Presse

Les livres audio avec valeur ajoutée sont en vogue. Il y a eu récemment La désidérata, de Marie Hélène Poitras (Alto), lu par Pascale Montpetit et accompagné d’une musique originale signée Marie-Pierre Arthur et François Lafontaine. Voilà que les Éditions de Ta Mère offrent en version audio et musicale trois livres qui font partie de leur catalogue. D’abord, le recueil Sainte-Foy, d’Akena Okoko, le KNLO d’Alaclair Ensemble, lu et mis en musique par lui-même en collaboration avec Caro Dupont. Puis, le récit d’amour Hiroshimoi, premier livre de Véronique Grenier, lu par elle-même et mis en musique par la talentueuse Kroy (moitié de Milk and Bone). Finalement, Les cicatrisés de Saint-Sauvignac, roman collectif signé Sarah Berthiaume, Simon Boulerice, Jean-Philippe Baril Guérard et Mathieu Handfield. Dans un environnement sonore qu’on annonce « pas piqué des vers », les quatre auteurs-comédiens font ainsi leur propre lecture de ce livre paru il y a 10 ans. Les livres sont offerts sur le site Leslibraires.ca