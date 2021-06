(Montréal) Après avoir conquis le public français, l’album Paul à la maison du bédéiste québécois Michel Rabagliati est en lice pour remporter un prix Eisner, la principale récompense décernée dans l’industrie de la bande dessinée américaine.

Rafael Miró La Presse

Plus tôt cette année, le dernier tome de cette bande dessinée très populaire au Québec avait déjà brillé au festival d’Angoulême, le grand rendez-vous annuel de la bande dessinée francophone. Paul à la maison avait permis à son auteur Michel Rabagliati de remporter un prix pour l’ensemble de la série, une première pour un bédéiste québécois.

Cette fois-ci, c’est la version anglophone de l’album, publié par la librairie montréalaise Drawn and Quarterly, qui est en lice pour remporter le prix Eisner du meilleur album graphique. Il s’agit d’une deuxième nomination à cette catégorie pour Paul et son auteur, après Paul à la pêche en 2009.

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA PASTÈQUE La couverture de l’album Paul à la maison.

Sorti à l’hiver 2019, Paul à la maison se distingue des autres volumes de la série par son ton plus intime et beaucoup plus sombre. Le personnage éponyme de la série, qui est aussi l’alter ego de son créateur, fait face à une dépression et aux contrecoups d’un divorce récent. « C’est l’album où je me suis mis le plus à nu, où j’ai le plus fait de l’autobiographie. »

Pour la suite des choses, Michel Rabagliati ne ferme pas la porte à un nouvel album, même s’il avait déjà laissé entendre que Paul à la maison serait son dernier. « Après chaque album, je me dis que je n’en ferai plus jamais parce que je me suis complètement épuisé à l’ouvrage. Finalement, je finis toujours par vouloir recommencer », raconte l’auteur.

Ce nouvel album ne sera pas pour tout de suite, cependant. En ce moment, le bédéiste planche sur un autre ouvrage, dont ni le sujet ni la forme n’a été annoncé.