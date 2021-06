Il y a des associations qui ne vont pas de soi, comme de lire que le Salon du livre de Montréal présente un évènement sur Twitch, plateforme de diffusion plutôt associée au jeu vidéo. L’idée derrière l’évènement Lis-moi MTL ? Rejoindre les 15-29 ans et parler de littérature dans un espace virtuel permettant l’interaction.

Alexandre Vigneault La Presse

Nicolas Ouellet est l’animateur de la soirée et sera accompagné de Rose-Aimée Automne T. Morin (autrice et journaliste) et Catherine Cormier-Larose (codirectrice générale et artistique du Festival de poésie de Montréal). Le trio animera une discussion et répondra aux questions des spectateurs. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les lauréats du concours Mon livre de l’année, qui seront reçus en entrevue.

Il n’y aura pas de performance musicale pendant la rencontre sur Twitch. Le lien avec la musique tient surtout à des capsules vidéo montrant des rencontres avec Claude Bégin, La Bronze, Imposs et Rafaëlle Roy qui parlent de livres qu’ils ont lus… ou des raisons qui font qu’ils lisent peu.

Tout a été mis en place pour favoriser les échanges avec les spectateurs virtuels, lors d’une soirée en direct du Ministère qui débute à 18 h. La rencontre pourrait durer plus de deux heures, selon l’enthousiasme des participants.