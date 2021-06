Deux planches de Little Nemo aux enchères

Deux planches de Little Nemo, grand classique de la bande dessinée américaine, et sur lesquelles sont représentées les villes de Montréal, Québec et Ottawa, ont été mises aux enchères sur un site américain, déplorent des spécialistes.

Léa Carrier

La Presse

Sur ces planches de Winsor McCay qui datent de 1911, il est possible de reconnaître, par exemple, la Porte Saint-Louis, à Québec, et le fleuve Saint-Laurent. Elles avaient été achetées par le caricaturiste LaPalme et André Carpentier, alors directeur du pavillon de l’humour de Montréal dans les années 1970.

Or, elles sont aujourd’hui mises aux enchères sur un site américain, Heritage Auctions. « Dans [cette édition], McCay utilise Nemo pour faire visiter Montréal à ses lecteurs », peut-on lire sur la description de l’item. Lundi soir, les deux planches avaient suscité une offre de 34 250 $.

« Nous sommes plusieurs [spécialistes et amateurs] du milieu qui trouvent ça plate qu’elles quittent le Québec », confie Sylvain Lemay, spécialiste de la bande dessinée à l’Université de Québec en Outaouais. Il souligne que ces planches se trouvaient en sol québécois depuis 50 ans, ce qui a contribué, d’une certaine manière, à faire d’elles des objets patrimoniaux.

« Elles n’ont pas été dessinées pas un créateur québécois, c’est vrai, mais elles sont restées ici pendant très longtemps. Il y a quelque chose qui appartient au Québec, là-dedans », croit M. Lemay, qui déplore qu’il n’existe toujours pas d’institution ou de musée de la bande dessinée au Québec pour conserver ces œuvres.