(Toronto) La légende de la littérature canadienne Margaret Atwood publiera un nouveau recueil d’essais sur des sujets allant des bouleversements géopolitiques à la définition du granola.

La Presse Canadienne

Burning Questions : Essays 2004-2021 est attendu au printemps prochain.

La maison d’édition McClelland & Stewart a précisé que le livre contiendrait plus de 50 nouveaux textes abordant de nombreux problèmes déterminants de l’ère moderne, notamment la crise financière de 2008, la crise climatique et la montée en puissance de l’ancien président américain Donald Trump.

L’éditeur a noté que Margaret Atwood appliquait son esprit incisif aux questions entourant l’universalité de la narration, la nature de la vérité et de l’équité et la relation entre les zombies et l’autoritarisme.

Le livre sortira le 1er mars 2022.