Littérature

Florida

Bête de foire ★★★

Olivier Bourdeaut avait frappé un grand coup avec son premier roman sorti en 2016, En attendant Bojangles, qui avait charmé les lecteurs, séduit la critique et récolté de nombreux prix. Florida, son troisième roman, nage encore dans les eaux de la maladie mentale et de la famille dysfonctionnelle, sauf que la tendresse et l’empathie qu’on y retrouvait se sont transformées en férocité et en humour noir très noir.