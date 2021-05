Littérature

Notre choix : Dialogue sur l’art et la politique

Conversation entre amis ★★★½

Le premier a 84 ans, il est britannique et cinéaste. Le second a 28 ans, il est français et écrivain. En 2019, Al Jazeera a eu l’excellente idée de réunir Ken Loach et Édouard Louis sur le plateau de l’émission Studio B afin qu’ils discutent de thèmes qui leur sont chers : l’exploitation des travailleurs, l’aliénation de la classe ouvrière, l’état de la gauche en politique et le rôle de l’art dans tout ça.