Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… Notre journaliste vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Nathalie Collard

La Presse

Célébrer Serge Bouchard

IMAGE FOURNIE PAR OHDIO Des contenus audio pour se rappeler Serge Bouchard

Radio-Canada a réuni un très grand nombre de contenus audio mettant en vedette Serge Bouchard sur sa plateforme numérique OHdio. Si la disparition de l’anthropologue vous a peiné, si vous souhaitez entendre le son de sa voix, vous trouverez une vingtaine de contenus qui vont de ses entrevues à ses séries en passant par l’émission C’est fou… et ses livres audio. Parlant de l’émission C’est fou…, Jean-Philippe Pleau rendra un hommage bien particulier à son coanimateur et complice dimanche soir, à 19 h, sur les ondes d’Ici Première.

> Consultez le site de la plateforme OHdio

Lady Oracle, de Margaret Atwood

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Lady Oracle, de Margaret Atwood

Publié la première fois en 1976, Lady Oracle, le troisième roman, de Margaret Atwood, était introuvable depuis des années. Présenté comme une parodie de roman gothique, il avait valu à son auteure le Prix du livre de la Ville de Toronto en 1977 ainsi que le prix des libraires canadiens la même année. Il raconte l’histoire d’une auteure qui peine à réconcilier ses multiples incarnations et qui rêve de repartir à zéro en Italie. À découvrir.

Le centenaire des PUF

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE DES PUF Les Presses universitaires de France soulignent leur centenaire cette année, et pour l’occasion, elles ont lancé une collection toute spéciale.

Les Presses universitaires de France (PUF) soulignent leur centenaire cette année, et pour l’occasion, elles ont lancé une collection toute spéciale. Tout au long de l’année, la Collection du centenaire publiera des textes dans lesquels des universitaires, intellectuels, chercheurs et artistes s’entretiennent avec le journaliste Jean-Marie Durand et reviennent sur des thèmes qui leur sont chers : Christine Bard sur les études féministes, Philippe Forest sur le deuil, etc. On propose aussi une série de balados, Les idées du siècle, qui mettra en valeur des titres du catalogue des PUF, présentés par des auteurs et des libraires qui les ont particulièrement appréciés.

> Consultez le site du centenaire des PUF

Le prix Jacques-Brossard pour Catherine Leroux

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR L’avenir, de Catherine Leroux

C’est l’écrivaine et traductrice Catherine Leroux qui remporte le prix Jacques-Brossard 2021 pour son roman L’avenir, paru aux éditions Alto. Jacques Brossard était un juriste et diplomate canadien qui écrivait aussi des textes de science-fiction et de fantastique (on retrouve ses livres aux éditions Alire). Le prix, qui s’accompagne d’une bourse de 3000 $, récompense donc un texte qui s’inscrit dans la littérature de l’imaginaire. Les deux autres finalistes étaient Mireille Gagné pour Le lièvre d’Amérique (La Peuplade) et Martine Desjardins pour Méduse (Alto). Le jury a souligné « le parfait équilibre entre l’écriture et l’histoire, la pertinence des questions soulevées par le roman dans un monde urbain en décrépitude sans offrir des réponses toutes faites, la richesse des métaphores, la création d’une langue vernaculaire savoureuse et limpide, mélange de français et d’anglais, et l’habile dosage d’écoanxiété et d’espoir ».

Prix de l’Assemblée nationale pour Frédéric Lacroix

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Pourquoi la loi 101 est un échec, de Frédéric Lacroix

Le hasard fait drôlement les choses. Le jour même où le ministre Simon Jolin-Barrette présentait son projet de loi sur la réforme de la loi 101, nous recevions un communiqué nous apprenant que le chercheur Frédéric Lacroix remportait le prix du livre politique de l’Assemblée nationale 2021. Titre de son livre : Pourquoi la loi 101 est un échec, paru l’an dernier aux éditions du Boréal. Un essai dans lequel l’auteur, également chroniqueur à L’aut’journal, affirme que la situation du français est catastrophique dans l’île de Montréal et dans ses couronnes. L’auteur, qui s’intéresse à la question linguistique depuis plus de 25 ans, croit qu’il faut des gestes politiques forts pour renverser la tendance.