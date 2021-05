Voici cinq suggestions de lecture pour les petits et les ados

Marie Allard

La Presse

Pour les petits

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR ABC, texte et illustrations de Marion Arbona, éditions Les 400 coups

ABC

Texte et illustrations de Marion Arbona

Éditions Les 400 coups

Dès 3 ans

De ah à wow !

Cet abécédaire est spectaculaire par son format (31 cm x 39 cm) et amusant par sa forme. Bien sûr, chaque double page est consacrée à une lettre. Un volet « cherche et trouve » ajoute du piquant, puisqu’il faut dénicher une foule d’objets, d’animaux ou de personnages dans l’image. C’est rigolo, déjanté et assez complexe pour divertir petits et grands.

Pour le primaire

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR L’Infinuit, texte de Ross Mackenzie, traduction de Marie Leymarie, éditions Auzou

L’Infinuit

Texte de Ross Mackenzie

Traduction de Marie Leymarie

Éditions Auzou

Dès 11 ans

Courageuse Lara

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de L’Infinuit, texte de Ross Mackenzie, traduction de Marie Leymarie, éditions Auzou

Lara, 13 ans, est glaneuse d’égout. Orpheline, elle survit en ramassant — et en revendant — ce qu’elle trouve dans les égouts, sous la ville de Havre-au-Roi. Risqué, ce métier devient carrément dangereux quand un homme sans ombre, à la recherche d’une boîte, se met à multiplier les assassinats… Complexe mais captivant, mêlant lutte des classes, amitié, aventure et fantastique, ce roman de 380 pages est à réserver aux très bons lecteurs. Nuancé et attachant, le personnage de Lara donne hâte de dévorer la suite.

Pour les ados

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Chroniques post-apocalyptiques d’une jeune entêtée, texte d’Annie Bacon, éditions Bayard Canada

Chroniques post-apocalyptiques d’une jeune entêtée

Texte d’Annie Bacon

Éditions Bayard Canada

Dès 12 ans

Débrouillardes survivantes

Il y a eu un immense choc, qui a tué bien des humains. Sauf certains, comme la monitrice Zéphyr et ses campeuses de 11 ans, qui se baignaient dans un lac lors de l’accident… Au fil de 120 pages, ce roman de science-fiction réaliste suit alternativement la jeune Kiara, qui part du camp de vacances à vélo pour rentrer à Montréal, et Astride, une ado qui organise sa vie de survivante dans la bibliothèque du Plateau-Mont-Royal. De nombreuses scènes sont fortes ; il vaut toutefois mieux avoir lu Chroniques post-apocalyptiques d’une enfant sage, paru en 2016, avant de plonger.

Bande dessinée

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Animorphs, tome 1 – L’invasion, adaptation en bande dessinée de Chris Grine, traduction d’Isabelle Allard, d’après le roman de K. A. Applegate et Michael Grant, éditions Scholastic

Animorphs, tome 1 – L’invasion

Adaptation en bande dessinée de Chris Grine

Traduction d’Isabelle Allard

D’après le roman de K.A. Applegate et Michael Grant

Éditions Scholastic

Dès 10 ans

Jeunes métamorphes

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait d’Animorphs, tome 1 – L’invasion, adaptation en bande dessinée de Chris Grine, traduction d’Isabelle Allard, d’après le roman de K. A. Applegate et Michael Grant, éditions Scholastic

Ce sont cinq jeunes nord-américains ordinaires : Jake, Rachel, Cassie, Tobias et Marco. Un soir, en rentrant du centre commercial, ils aperçoivent une… soucoupe volante. En sort un extraterrestre blessé, qui les avertit que d’autres créatures, les Yirks, veulent prendre les corps des humains. Avant de mourir, il leur donne un pouvoir, celui de se métamorphoser en animal. Haletante, cette bande dessinée fait écho aux tensions qui divisent les groupes d’amis — et à la force de l’union.

Documentaire

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR La Gaspésie, texte d’Émilie Rivard, illustrations de Julie Fontaine-Ferron, collection Savoir : Les régions du Québec, éditions Québec Amérique

La Gaspésie

Texte d’Émilie Rivard

Illustrations de Julie Fontaine-Ferron

Collection Savoir : Les régions du Québec

Éditions Québec Amérique

Dès 6 ans

Voyage en Gaspésie

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de La Gaspésie, texte d’Émilie Rivard, illustrations de Julie Fontaine-Ferron, collection Savoir : Les régions du Québec, éditions Québec Amérique

La Gaspésie, c’est ce bout de terre qui a l’air de tirer la langue, apprend-on dans ce sympathique documentaire. On y rencontre un jeune Gaspésien qui raconte l’histoire de sa région, ses légendes, son économie, son relief, etc. Dynamique et intéressant.