L’anthropologue, auteur et animateur Serge Bouchard est mort à l’âge de 73 ans, a annoncé Radio-Canada.

Charles-Éric Blais-Poulin

La Presse

Pendant un quart de siècle, Serge Bouchard a accompagné les auditeurs de Radio-Canada dans leurs réflexions et leur vision du monde. En mars, l’anthropologue avait fait paraître Un café avec Marie, un hommage à sa compagne défunte, Marie Lévesque, emportée par le cancer en pleine pandémie de COVID-19.

« C’est l’amour qui m’a porté toute ma vie, et qui m’a rendu extrêmement vulnérable, avait récemment confié Serge Bouchard à La Presse. Car tout ce que tu aimes, tu vas le perdre. Quand on aime, on s’expose, on se rend vulnérable, on s’ouvre au monde. »

Dimanche dernier, Jean-Philippe Pleau, son complice au micro de l’émission C’est fou…, avait transmis ce message de Serge Bouchard sur sa page Facebook : « Je vous remercie de votre patience, et de votre discrétion. Je retrouve lentement ma force de mammouth, et j’ai hâte de retrouver le micro, les auditrices et les auditeurs, le jeune-vieux Jean-Philippe Pleau et notre valeureux recherchiste Mathieu Fournier. »

Collègues, lecteurs, auditeurs, politiciens et artistes ont rapidement multiplié les messages de tristesse et les hommages dans les réseaux sociaux. « Le Québec perd un grand sage. Condoléances à tous les proches », a tweeté le premier ministre du Québec, François Legault.

« Moi-même anthropologue de formation, j’ai pu constater de près l’apport de M. Bouchard au savoir québécois. Un grand intellectuel nous quitte », a pour sa part écrit la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Un mentor et néanmoins ami, a commenté Biz, auteur et membre de Loco Locass, sur Twitter. Il m’a transmis l’idée d’une Amérique franco-métisse à hauteur d’homme. Dans un Québec tourmenté et tout écartillé, sa voix apaisante me manque déjà. »