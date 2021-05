Littérature

Entre toutes les mères

Maternité taboue

Et si je ne suis pas une bonne mère ? Et si l’enfant, lui, n’est pas un bon bébé ? Pire : si je ne l’aime pas, et s’il n’est carrément pas aimable ? Dans son tout premier roman, un thriller angoissant et dérangeant au possible, la Torontoise Ashley Audrain met le doigt sur les questionnements les plus tabous qui soient entourant la maternité. Et ça fesse.