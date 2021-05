Littérature

Le murmure des hakapiks

Polar glacé ★★★½

Il faut avoir un sacré talent pour réussir à faire naître un univers et faire vivre des personnages en seulement deux romans, qui plus est publiés à six ans d’intervalle. Et quand vient le temps du troisième tome, il faut avoir sacrément confiance pour oser rompre avec le ton qu’on avait installé dans les deux premiers.